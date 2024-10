Día 16 de bloqueos: la violencia deja al menos 29 heridos en Santa Cruz y suman más cortes de ruta en Cochabamba

Fuente: Unitel

El último martes del mes de octubre cierra dejando un saldo de al menos 29 personas heridas, en una violenta jornada que tuvo su epicentro en el municipio cruceño de Mairana, donde se activó un bloqueo por sectores afines al evismo.

Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta las 22:00 de este martes se registran 24 puntos de bloqueo, la mayoría de estos en el departamento cochabambino, pero también con presencia en regiones de Santa Cruz, Potosí y Oruro.

De momento, no se avizora una solución a este conflicto o al menos no hay un llamado al diálogo por parte del Gobierno para buscar una conciliación con el ala evista, al menos no por parte del principal interlocutor, el presidente Luis Arce Catacora, quien condenó los actos de violencia que se registraron este martes.

La ministra de Salud y Deportes, Maria Renée Castro, en los hechos violentos de Mairana se contabilizaron 29 heridos en total, entre los que hay 27 policías, una persona bloqueadora y un periodista de la red UNITEL, que fue brutalmente golpeado y sufrió el robo de sus pertenencias y su equipo de trabajo.

“Expresamos nuestra solidaridad con los efectivos policiales y trabajadores de la prensa y exigimos una investigación exhaustiva con la finalidad de imponer sanciones ejemplares a los autores de estos hechos inaceptables”, sostuvo al respecto al presidente Arce, al remarcar que estos actos no quedarán en la impunidad.

Mientras tanto, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, anunció que se conformó una comisión de fiscales para investigar los hechos violentos de Mairana, caso que se abrió de oficio contra presuntos autores por destrucción de bienes de Estado y riqueza nacional, asociación delictuosa, lesiones graves y leves, tentativa de homicidio y “otros tipos penales de acción penal pública”.

A su turno, el comandante de la Policía de Santa Cruz, Rolando Raúl Rojas, informó la noche de este martes que hay reportes de Inteligencia que reflejan que en el bloqueo instalado en el municipio de Mairana se advirtió la presencia de personas acarreadas, es decir, que son ajenas a esta región que se encuentra en los Valles cruceños.