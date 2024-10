Diez preguntas y respuestas sobre las inhabilitaciones en el padrón electoral para las Elecciones Judiciales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este domingo 13 de octubre la nómina de personas habilitadas, inhabilitadas y no habilitadas para participar en la Elección de Autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura 2024.

Si su nombre aparece en la nómina de inhabilitados o no habilitados, puede realizar su reclamo el lunes 14 y martes 15 de octubre. En esta nota presentamos toda la información sobre el tema.

¿Dónde y cómo averiguo si estoy inhabilitado?

Verifique si está inhabilitado en la aplicación Yo Participo para dispositivos Android, en la página web www.oep.org.bo o escanee el QR

¡Salí en la lista de inhabilitados! ¿Qué debo hacer?

Debe presentar el Formulario de Reclamos disponible en el enlace https://reclamos.oep.org.bo/, junto a una copia de la cédula de identidad vigente (escaneada o en fotocopia) y algún otro documento que acredite que la inhabilitación es remediable (pasajes, certificados médicos, etc.).

Puede presentar su reclamo por la causal de “ciudadano no votante” en el Tribunal Electoral Departamental (TED) o en el Servicio de Registro Cívico (Serecí). Para los casos que tengan cualquier otra casual de inhabilitación, pueden presentar sus reclamos en cualquier oficina del Serecí.

¿Desde y hasta cuándo puedo regularizar mi situación?

Según el calendario electoral, las personas inhabilitadas pueden presentar sus reclamos del lunes 14 de octubre al martes 15 de octubre de 2024.

¿Puedo tramitar la habilitación de otra persona?

No, el llenado del formulario es personal.

¿Puedo solicitar mi habilitación en un TED distinto al de mi departamento de votación?

Es recomendable que presente su reclamo en el departamento donde emitirá su voto si es rehabilitado.

¿Cuáles son las razones para inhabilitar a alguien como “ciudadano no votante”?

Para estas elecciones, una persona está inhabilitada como “ciudadano no votante” si no sufragó en los anteriores dos procesos electorales de nivel nacional (Elecciones Generales 2020 y Elección de Autoridades Políticas, Departamentales, Regionales y Municipales 2021).

¿Qué pasa si no resuelvo mi inhabilitación?

No podrá emitir su voto en las Elecciones Judiciales de este 1 de diciembre de 2024.

¿Desde cuándo se podrá consultar la aplicación Yo Participo?

El aplicativo está actualizado desde el domingo 13 de diciembre de 2024. La actualización final del Padrón Electoral se realizará el 25 de octubre de 2024.

¿Qué significa “error de captura” como causal de inhabilitación?

Existen casos donde el notario operador efectuó el registro con datos incompletos o errores, los cuales no fueron advertidos por el inscrito al momento de firmar su boleta de empadronamiento. Si no pueden ser subsanados por el departamento de tecnologías, el registro no reúne las condiciones para formar parte del Padrón Electoral, por lo que el ciudadano deberá inscribirse nuevamente para un próximo proceso electoral.

¿Qué significa “documento inválido” como causal de inhabilitación?

Este caso ocurre cuando el ciudadano se registró utilizando un documento caducado o que no corresponde a una cédula de identidad válida, y el notario electoral no detectó esta situación. Dado que el registro no se realizó con un documento idóneo, no cumple con los requisitos para formar parte del Padrón Electoral. Por lo tanto, el ciudadano deberá registrarse nuevamente en el próximo proceso electoral.