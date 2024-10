Diluvio en La Paz: The Strongest y GV San José jugaron solo el primer tiempo, se suspendió el partido

El Tigre va ganando por 2 a 1. La segunda mitad fue suspendida debido a que el terreno de juego estaba anegado y la lluvia no cesaba. La FBF decidió que el encuentro correspondiente a la jornada 21 del torneo Clausura sea reanudado el miércoles desde las 09.00.

El partido The Strongest vs. Gualberto Villarroel San José, que empezó este martes por la noche, no pudo concluir. El segundo tiempo fue suspendido debido a una torrencial lluvia que anegó la cancha del estadio Hernando Siles. La reanudación de las acciones ha sido fijada para el miércoles a partir de las 09.00 a puertas cerradas. El Tigre va ganando por 2 a 1.

El primer tiempo fue disputado bajo condiciones intolerables desde un principio. Unos 40 minutos antes del inicio del encuentro comenzó a llover muy fuerte y la intensidad no cesó, sino que fue en aumento. Cuando el árbitro Fabián Rueda pitó el comienzo, la cancha de Miraflores ya estaba inundada en varios sectores.

Por ello, los futbolistas pateaban la pelota y ésta se detenía en los grandes charcos formados por la retención de agua. Trasladar el balón era imposible.

Tres goles

The Strongest abrió la cuenta al minuto de juego con una definición de Jeyson Chura, quien colocó la pelota a un ángulo “colgando” al golero Rodrigo Banegas.

Los atigrados se acomodaron mejor a las malas condiciones del terreno. La mayor parte de las acciones se desarrolló en campo de la visita. Ninguno de los equipos podía desarrollar su juego y los futbolistas hacían lo que podían.

El Tigre tuvo algunos remates desde fuera del área que controló Banegas.

A la media hora (30’), la delantera gualdinegra logró hilvanar una jugada que terminó en el segundo tanto de Chura, quien definió dentro del área con un remate fuerte.

GV San José mejoró su caminar en campo contrario y en un ataque logró un discutido penal cobrado por Rueda.

Desde los 12 pasos, Javier Sanguinetti consiguió el descuento a los 45’.

La suspensión

A los 20 minutos del primer tiempo hubo una interrupción en la que el árbitro y los capitanes, además del veedor, conversaron sobre las condiciones del campo de juego. La decisión fue continuar el partido porque había bajado un poco la intensidad de la lluvia.

Pero minutos después ésta surgió con más fuerza y los charcos en la cancha se hacían cada vez más grandes. En esas condiciones terminaron el primer tiempo.

Los equipos ya no volvieron a la cancha luego del descanso, solo lo hicieron los árbitros y los capitanes. En ese instante, el veedor les comunicó que no había condiciones para seguir jugando. La determinación final de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) fue suspender el segundo tiempo y reprogramarlo dentro las siguientes 24 horas.

El juego será reanudado a las 09.00 del miércoles en el mismo Hernando Siles. Será por la mañana debido a que, por la tarde, está programado un partido en El Alto entre Always Ready y Bolívar.

