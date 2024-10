Diputada arcista pide investigar si las balas salieron del vehículo en el que estaba Evo Morales

La diputada arcista del MAS, Deisy Choque, mencionó cada una de las observaciones que tiene a la denuncia de ataque a Evo Morales. Además, indicó que le llama la atención que este hecho se denuncie justo el día en que se haría pública una denuncia contra el líder del MAS.

La diputada arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Deisy Choque, indicó que hay incongruencias en el video de denuncia de atentado de Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). En esta línea mencionó a detalle las observaciones.

El domingo, Morales denunció un ataque armado y difundió un video en un recorrido que realizó por el trópico de Cochabamba. Al respecto, Choque señaló que le llama la atención de que afines a Morales piden investigación; sin embargo, eliminan pruebas al quemar las supuestas camionetas en las que se operó el ataque.

Hay muchas inconsistencias y espero, de verdad, esto no sea un autoatentado o en todo caso una edición de video” sostuvo en entrevista con Unitel.

En esta línea, sostuvo que llama la atención que el supuesto hecho se registró el mismo día en el que se había anunciado que se publicaría una denuncia contra Morales por agresiones a mujeres, varias de ellas menores de edad. “Casualmente se registra esto atrayendo la atención en eso y no en lo que publicaría un periodista extranjero”, cuestionó a tiempo de indicar que se está desviando la atención.

Aunque, remarcó que el hecho se debe de investigar por expertos nacionales y extranjeros. “De la investigación no solo debe participar la Fiscalía a través de documentación, expertos también tienen que ver dónde entró o salió el tiro, si fue de adentro para afuera o de afuera para adentro”, mencionó.

Observaciones a la denuncia

Choque indicó que no hay orden de aprehensión contra Morales. En el listado de observaciones que tiene a la denuncia, indicó que las supuestas camionetas que participaron del ataque llegaron en cuestión de minutos a un cuartel, pese a que, según Morales, tenían un disparo en una llanta.

Como otra observación de Choque, es que en el video se observa a un hombre supuestamente herido en la cabeza que sigue manejando la camioneta. ¿Cómo es que tienes una herida en la cabeza y estás de pie?. ¿Cómo es que tienes sangre en el ombligo y no hay nadie que te socorra?. Ayer yo dije, realmente tenemos super hombres en Bolivia”, sostuvo a tiempo de agregar que no puede ser que haya tres tiros en la parte frontal de un auto y no haya ninguna persona herida.

Cuestionó que la persona que estaba en la parte de atrás de una camioneta, según el audio captado en el video, no es una persona que vive en el trópico. “Más parecía un policía que hablaba en códigos. Eso de apache, apache vuela vuela y otras cosas, no son jergas que se manejan en el trópico”, sostuvo.

Añadió que otra observación es que Morales saca la cabeza y pide ayuda pese a que supuestamente estaba siendo perseguido. “¿Cómo es que una persona que cree que es perseguida saca la cabeza del auto, pide que bloqueen, hace una llamada complemente natural, saca el teléfono y graba en vez de buscar protegerse”, sostuvo.

Por su parte, desde el ‘evismo’ manifestaron que no confían en la Justicia y piden que lleguen organismo internacionales a investigar. Ante ello, Choque señaló que está de acuerdo con que llegue “quien tenga que llegar”.