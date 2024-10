Diputada del MAS justifica como “necesarios” los autos chutos porque comprar uno legal es caro

Las parlamentarias plantearon la nacionalización de los autos indocumentados para coadyuvar de alguna manera a esas regiones.

Fuente: ANF

Los autos indocumentados e ilegales se benefician del combustible subvencionado. Las diputadas del Movimiento al Socialismo (MAS) Rosario García y Soledad Pérez coincidieron, por separado, que en la región andina los vehículos chutos son “necesarios” porque comprar uno legal es caro.

“Sabemos también que en la región andina, a donde yo represento, es necesario los vehículos indocumentados porque les sirve como una herramienta de trabajo, pero cada poblador tendrá pues uno para poder trabajar. (…) necesitan porque no pueden alcanzar comprarse un vehículo con toda la documentación legal porque es bastante dinero”, justificó García en declaraciones a la ANF.

La parlamentaria arcista observó que “los compañeros” en Cochabamba utilizan autos chutos como una herramienta de trabajo, por ejemplo, para transportar alimentos para el ganado.

En esa misma línea, Pérez sostuvo que los autos chutos son útiles para los campesinos, pero no se puede justificar lo ilegal; por ese motivo, dijo que analizarán los mecanismos para legalizar esos autos indocumentados.

Pero la intención de legalizar lo autos chutos viene desde el 2021, inicialmente intentaron con una marcha, pero no tuvieron éxito. Volvieron a intentar mediante los diputados Héctor Arce, de la facción evista, y Miguel Roca de la oposición para legalizar al menos 500.000 vehículos.

“Como decía ella (su colega García), los autos chutos son útiles, pero dependiendo si realmente, – en lo personal estoy hablando –, serán para el transporte de producción, si van a ayudar para que las comunidades puedan tener acceso a diferentes necesidades. No se puede justificar porque es ilegal, pero (esos autos) sirven”, complementó Pérez.

En una suerte de justificación, la parlamentaria evista advirtió que esas movilidades continúan consumiendo el combustible subvencionado, hecho que con una nueva nacionalización se podría solucionar el tema.

En el país, existen ferias donde se comercializa estos vehículos que no cuentan con documento legal y han proliferado en el algunos municipios donde no existe ningún tipo de control, pese a que no son legales se benefician del combustible subvencionado que le cuesta a todos los bolivianos.

