Diputada García: Morales ya no tiene conciencia, muestra locura

Hoy se cumplen 14 días del bloqueo organizado por sectores afines a Morales, entre sus demandas está la no persecución política.

eju.tv / Tele Estrella

La Paz.- La diputada del MAS, Rosario García, del bloque arcista, afirmó que el expresidente Evo Morales ya no tiene conciencia de sus actos y que muestra locura con sus acciones, situación que pondría en peligro a todos los bolivianos.

“El expresidente Morales ya no está en un tema conciencia, para nosotros prácticamente ya hay locura de parte de un exgobernante, ya no hay conciencia y estamos en peligro todos. Lamentable sus declaraciones”, manifestó García sobre las advertencias de Morales y de sus seguidores de que no levantarán los puntos de bloqueo.

Hoy se cumplen 14 días del bloqueo organizado por sectores afines a Morales, quienes demandan abastecimiento de combustibles, un alto al incremento de precios de la canasta familiar y la no persecución política contra el exmandatario sobre quien pesa denuncia de estupro y trata y tráfico de personas.

