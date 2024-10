Diputado arcista no descarta que nuevo Fiscal sea designado por decreto

Lanchipa termina su gestión de seis años este martes 22 de octubre, por esa situación la elección de su sucesor tiene prioridad en la sesión legislativa.

La Paz.- En caso de no lograr consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la designación del nuevo Fiscal General del Estado, el diputado del MAS, Delfor Burgos, del bloque arcista, no descartó la posibilidad de que el presidente Luis Arce lo designe por decreto. No obstante, afirmó que en sesión votarán las veces que sea necesario para elegir a la nueva autoridad judicial.

“Si no vamos a llegar a acuerdos estamos seguros de que se va a hacer, tantas votaciones vamos a tener, a eso se va a llegar para que tengamos un fiscal, si no pasamos esta situación. Está abierto todo”, manifestó el diputado Burgos.

No obstante, señaló que se buscará un mecanismo para llegar a un consenso, pues la sesión será por tiempo y materia. “Cuantas veces votemos, eso no interesa, tampoco dice las leyes o la convocatoria, simplemente dice que tenemos que elegir a un fiscal por dos tercios y no interesa cuantas votaciones haya, será hasta obtener el número uno”, expresó el legislador.

La ALP convocó para hoy a las 15:00 a sesión con el único objetivo de elegir al nuevo Fiscal General del Estado que será el sucesor de Juan Lanchipa Ponce. El panorama es complicado, pues las tres fuerzas políticas con representación en el Legislativo llegan dividas y sin consenso.

Lanchipa termina su gestión de seis años este martes 22 de octubre, por esa situación la elección de su sucesor tiene prioridad en la sesión legislativa.