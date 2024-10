Diputado Cuéllar: «El primer mandato (de Mariaca) es meter preso a Evo Morales»

Rolando Cuéllar, diputado del MAS, afirmó que la primera actividad del recientemente posesionado Fiscal General del Estado debe ser encabezar el proceso en contra de Evo Morales.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), del ala arcista, Rolando Cuéllar, afirmó que una de las primeras tareas del recientemente posesionado Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, debe ser encabezar el proceso en contra del expresidente Evo Morales.

«El señor nuevo Fiscal General, el primer mandato que tiene es meter preso a Evo Morales Ayma. Nosotros no vamos a socapar al señor Evo Morales ni por presión política», aseveró Cuéllar en Que No Me Pierda.

En ese sentido, pidió que se aplique la pena que determina la ley.

«¿Qué le decimos al Fiscal General, al señor Mariaca? Que dé cumplimiento al Código Penal, al artículo 281, en su numeral 1; que claramente dice de 10 a 15 años de cárcel que Evo Morales tiene que ser encarcelado. Ese es el primer mandato del Fiscal General», explicó.

Indicó que Morales no será protegido.

«Políticamente, no puede proteger ni porque (Mariaca) obtuvo con el voto de los evistas. Nosotros vamos a pedir que este Fiscal General equilibre con la justicia, por lo más humilde, con las víctimas, que realmente trabaje en beneficio del pueblo boliviano y tenga una responsabilidad como objetividad. Y que cumpla la ley 260 del Ministerio Público que está en defensa de los intereses del pueblo boliviano», agregó.

De lo contrario, advirtió con procesos a Mariaca.

«Si no lo hace; este diputado, para eso está la Asamblea Legislativa; juicio de responsabilidades, peticiones de informes orales, como lo hemos estado haciendo en el rol constitucional», complementó.