Diputado Eguez: El Gobierno puede capturar a Evo Morales de inmediato, prefiere alargar el conflicto

El gobierno de Luis Arce Catacora tiene la fuerza de todo el estamento policial para capturar a Evo Morales, prefiere alargar el conflicto para evitar el reclamo del pueblo por la falta de carburantes y el aumento de precios de la canasta familiar, “es un bloqueo que le conviene”, declaró, este viernes, el diputado Walthy Egüez, Creemos.

Fuente: Prensa Creemos

“El gobierno tiene todo el estamento policial para detener a Evo Morales en cualquier rincón del país, se escuda en un bloqueo que puede ser intervenirlo de inmediato. Está alargando un conflicto sacrificando a todo el pueblo boliviano para tapar su incapacidad en el manejo económico, para esquivar su responsabilidad por falta de diésel y los reclamos por la canasta familiar”, afirmó.

A decir del legislador, es necesario revisar el análisis del bloqueo de carreteras que no sólo tiene que ver con los delitos sindicados en contra de Evo Morales y el conflicto interno del MAS, se debe identificar que “es un bloqueo que le conviene a Arce Catacora, en esta coyuntura de preocupante crisis económica.

“Puede detener a Evo Morales el rato que le dé la gana, pero no lo hace porque no le conviene que la población le siga exigiendo diésel, que le sigan reclamando por el aumento de precios de la canasta familiar”, señaló.

Tachó de “cobarde e irresponsable” Luis Arce Catacora que teniendo la fuerza policial no actúa con determinación, “se necesita pantalones”, dijo.

“Ya debería meter preso a Evo Morales, no le interesa solucionar (el bloqueo de carreteras) para evitar protestas legítimas de la población. El MAS es un cáncer que está sacrificando a todo el pueblo boliviano, debemos extirparlo”, concluyó.