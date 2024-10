Diputado Eguez: Manfred Reyes Villa y su asesor expresan desprecio por Santa Cruz porque no tienen aceptación

Su asesor, Erick Fajardo es un imbécil.

Fuente: Prensa CREEMOS

El diputado Walthy Egüez, rechazó enfático las apreciaciones políticas de desprecio y discriminatorias de Manfred Reyes Villa y su asesor Erick Fajardo sobre el Departamento de Santa Cruz, quienes señalaron que es una región sin posibilidades de liderazgo nacional, una sociedad “cunumi, provinciana”.

“Sólamente un imbécil puede estrellarse contra un Departamento trabajador que le da mucho al país. Las declaraciones de Manfred Reyes Villa despreciando la inteligencia de los cruceños ya es ofensivo, pero lo que ha hecho su asesor Erick Fajardo ya es un acto de odio y desprecio (…) están molestos con Santa Cruz porque su mínimo 5% de aceptación en esta región lo tiene frustrado en sus aspiraciones políticas electorales”, refutó.

Las expresiones del legislador cruceño surgen luego de que Fajardo se refiera sobre el departamento cruceño en términos peyorativos como sociedad “cunumi, provinciana”, luego de que no tuviera las respuestas políticas de aceptación popular.

Días atrás Reyes Villa, señaló que los altos cargos políticos electivos, como presidente del Estado, vicepresidente y cargos decisivos deben estar en occidente.

“Los cruceños no le mandaron a juntarse con quienes traicionaron el voto de Santa Cruz, con los que no le suman nada. Los cruceños no tenemos la culpa, son ellos los que se juntaron con los disidentes, con los tránsfugas y hoy están pagando las consecuencias.

El pueblo cruceño no merece este acto de odio y discriminación los cruceños nos hacemos respetar (…) no se lo permitimos tienen que pedir perdón a este pueblo”, dijo, Egüez, enfático.