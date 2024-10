Diputado Eguez: Nadie cuantifica las pérdidas para el ciudadano que debe “llenar la ollita familiar”

Ni el gobierno ni Evo Morales consideran el costo del bloqueo para “el ciudadano de a pie que debe llenar la ollita familiar”, hacen cuentas sobre las importaciones, el comercio, el transporte, pero no sobre el efecto en las familias bolivianas ya empobrecidas, declaró, este lunes, el diputado Walthy Egüez, Creemos.

Fuente: Prensa Creemos

“Nadie se pone a pensar en las pérdidas que tiene cada hogar. La irresponsabilidad de la disputa política entre Evo Morales y Luis Arce no tiene límites, los que pagan los platos rotos son los ciudadanos de a pie que necesitan garantizar esa ollita para dar de comer a sus hijos (…) tiene que pagar siete bolivianos más por el pollo, no va a haber pan porque no puede transitar la harina hacia occidente, va a tener que comer fideo porque no hay dólares para importar arroz, esas pérdidas y el impacto al interior de las familias no las cuantifican”, declaró visiblemente molesto el legislador.

Señaló que la “irresponsable disputa política entre Evo Morales y Arce Catacora” está ocasionando enormes pérdidas económicas también para el sector productivo, poniendo en riesgo las temporadas de cosecha y siembra, que deben iniciar la siguiente semana debido a la falta de diésel.

“Esto (bloqueos y falta de diésel) va a tener consecuencias en la seguridad alimentaria por no actuar con mano dura para suspender el bloqueo. No hay combustible para la maquinaria, la producción de soya, maíz y sorgo que son las más importantes se van a podrir en los chacos (…) también se inicia la campaña de siembra en otras zonas de Santa Cruz, prácticamente perderíamos las dos campañas esto tendrá una afectación directa en la canasta familiar porque son materias que se utilizan para producir, se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria”, dijo enfático.

En este contexto, demandó al gobierno tomar acciones efectivas, “mano dura” y la aprehensión de Evo Morales para que rinda cuentas ante la justicia por los delitos que se le sindican y el desbloqueo de todos los puntos que impiden la libre transitabilidad, precautelada en la Constitución Política del Estado. //