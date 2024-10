Diputado sospecha que fiscalía armó caso de estupro para engrandecer a Evo Morales y sacarlo como ‘héroe’

El diputado opositor por Comunidad Ciudadana, Walter Arizaga, sospecha que la fiscalía de Tarija armó a la mala el caso de estupro contra Evo Morales, con el objetivo de posicionarlo mediáticamente y luego sacarlo como «héroe» debido a errores procesales cometidos de manera premeditada por la comisión de fiscales.

Arizaga cree que incluso la aprehensión de la víctima no sería una solución, sino parte del plan, ya que podría declarar que «todo era una maravilla y que todo estaba bien; ahí se acaba el delito y, al final, el exmandatario termina siendo un héroe».

El diputado duda que la joven, en caso de ser aprehendida, declare contra sí misma y contra de Morales, argumentando que, si realmente se hubiera sentido ofendida, ya habría actuado y presentado una denuncia.

«No espero mucho de esta investigación, porque esta gente vinculada al gobierno siempre ha operado de esa manera. Hay que tener cuidado, y por eso digo que no tengo mucha esperanza en un proceso que me parece fabricado. Ojalá que el futuro me demuestre que estoy equivocado», declaró a la prensa.

Sostuvo que, en campaña política, aunque lo negativo es noticia, también da visibilidad, ya que en este momento la gente habla más de Evo Morales que del presidente Luis Arce. Según Arizaga, Morales ya está en campaña política desde hace tiempo.

El diputado explicó que sus dudas están fundamentadas en los errores procedimentales que los fiscales han estado cometiendo. «Me sorprendió cuando vi que la denuncia fue de oficio, ya que en delitos de acción privada, no hay actuaciones de oficio por parte del Ministerio Público, sino que el juicio se inicia a instancia de parte, en este caso, la víctima».

Arizaga también identificó otro error procedimental: según la Ley del Ministerio Público, los fiscales departamentales no tienen atribuciones para investigar como los fiscales de materia, sino que su función es administrar y supervisar.

Sin embargo, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, «se ha involucrado en la investigación siendo parte de la comisión de fiscales, con el fin de justificar la nulidad del proceso y que este proceso se caiga y el que sabemos (Evo Morales) salga más fuerte que nunca”.

