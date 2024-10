Dirigente intercultural arcista: Al margen de que nos digan incendiarios, nosotros estamos haciendo patria

Según datos oficiales al 22 de septiembre, la cantidad de superficie afectada por los incendios forestales en Bolivia es de 6.9 millones de hectáreas.

Dirigente intercultural " Carlos Arrayaza Zambrana

La Paz, 3 de octubre del 2024 (ANF). – El dirigente intercultural “arcista” Carlos Arrayaza Zambrana afirmó que al margen que sean tildados de “incendiarios”, su sector “hace patria” porque no todos son ganaderos ni agricultores poseen tierras entre cinco a 10 hectáreas; además, aseguró que no se asientan en áreas reservadas e incluso ayudaron a apagar los incendios antes que se declare desastre nacional.

“Solamente tienen cinco, ocho, hasta 10 hectáreas nuestros compañeros en el oriente (boliviano). No todos son agricultores y ganaderos. En ese marco, pienso que (…) al margen de que nos digan incendiarios, nosotros estamos haciendo patria y mucho menos podemos asentarnos en áreas de reservas forestales, que es un pulmón para nuestro país”, declaró Arrayaza a la ANF.

El dirigente fue cuestionado sobre por qué el gobierno favorece a su sector al aceptar la modificación de dos decretos supremos para reducir multas por incendios y regionalizar la pausa ambiental. En respuesta, dijo que están analizando las determinaciones que el Gobierno llegó con un sector de los interculturales; sin embargo, aplaudió esa medida porque sería una buena alternativa.

El Gobierno se comprometió el fin de semana modificar el contenido de los decretos supremos 5203 y 5225, tras que unos interculturales bloqueen desde la semana pasada la carretera que une La Paz con Beni.

El decreto 5225 declara la pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional, ordena la suspensión de las autorizaciones de quemas que emitió la Autoridad de Bosques y Tierras, además prohíbe la emisión de nuevas autorizaciones. Sin embargo, esa medida no se puede aplicar porque aún no tiene reglamentación; además, el Gobierno analiza modificar esa disposición para regionalizarla.

“Regionalizar (la pausa ambiental) digamos que es una buena alternativa que podríamos ver como interculturales. Por ejemplo, nosotros en los meses de septiembre y agosto no hacemos ningún tipo de quemas ni chaqueos”, aseguró.

Sin embargo, parlamentarias de la oposición tradicional cuestionaron que el Gobierno actúe con doble moral al aceptar modificar los decretos supremos para que sus afines continúen chaqueando, mientras que, por otro lado, declara desastre nacional por incendios.

La diputada arcista del Movimiento aA Socialismo (MAS) Deisy Choque rechazó las críticas de sus colegas porque supuestamente no conocen el verdadero impacto de la declaratoria de pausa ambiental, debido a que el sector campesino necesita chaquear para garantizar producción.

Cuestionó que antes de exigir y dictar una pausa ambiental no se haya dado alternativas para que, por ejemplo, los cañeros continúen trabajando sus zafras y garanticen la producción de la caña de azúcar que también sirve para producir etanol.

“No se puede poner en riesgo el biocombustible. Los cañeros no sólo nos proveen el azúcar, también el etanol, necesitamos darles condiciones. (…) Jamás me voy a poner en contra de mi gente sólo porque unos cuantos diputados hacen show mediático, vociferen y nunca se hayan sentado a entender qué significa pausa ambiental”, cuestionó Choque.

Según datos oficiales del gobierno al 22 de septiembre, la cantidad de superficie afectada por los incendios forestales es de 6.9 millones de hectáreas.