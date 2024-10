Djokovic sigue en shock: «Nadal ha sido mi mayor rival, el que más ha marcado de lejos mi carrera»

El serbio se ha querido acordar del tenista balear tras su victoria en Shanghái.

El final cada vez está más cerca. Primero fue Federer, luego Murray y después Nadal. Una camada de tenistas, que nos ha brindado la oportunidad de ver, durante más de una década, batirse en duelo a las mejores raquetas de la historia de este deporte, y que está llegando a su ocaso, siendo Djokovic el único del ‘Big 4’ que sobrevive aún en el circuito profesional.

Un Djokovic que, tras su victoria ante Mensik en tres sets en los cuartos de final del Masters Shanghái, quiso acordarse en primer lugar de un Rafa Nadal cuya retirada le pilló por sorpresa. «Sabíamos que el momento (de su retirada) llegaría tarde o temprano, pero fue impactante igualmente», indicó el serbio, que sabe que a su edad o bien a la de Rafa (siendo ambas similares), mantener el nivel es complicado y que era una pena que las molestias físicas «ya no le permitieran jugar a un nivel alto de forma constante».

Rafa Nadal, en los JJOO de París EFE

Un legado que persistirá pese al paso de los años

No cabe duda que la carrera de Nadal trasciende los límites de lo deportivo, siendo un ejemplo por su dedicación, su esfuerzo y habiendo influido en varias generaciones de todos los niños que le han visto jugar. Este fue otro de los puntos en los que el serbio quiso hacer hincapié en las declaraciones posteriores al encuentro en China.

«Es una noticia dura pera el mundo del tenis, y del deporte en general. Rafa es una inspiración para millones de niños en todo el mundo, así que puede estar muy orgulloso de su carrera», recalcó un Djokovic al que llevó al límite como rival y a quien le hizo esforzarse al máximo cada vez que se veían las caras.

Djokovic, Federer y Nadal LAPRESSE

El final de una era

Con la retirada de Nadal tan reciente, el ex número 1 del mundo no pudo evitar recordar a sus otros contrincantes que, junto a él, formaron el ‘Big 4’ y que, unos antes y otros después, se acabaron retirando, quedando únicamente él como representante de la generación, algo que no deja de pesarle, no sólo a nivel físico, sino también a nivel mental.

«Es un poco abrumador para mí, no sé qué pensar. Yo todavía disfruto compitiendo, pero una parte importante de mí se va con ellos», explicaba un Nole cuya rivalidad con Nadal fue la más longeva del circuito, por encima incluso de la del balear con Federer. Por eso, y para brindarle la mejor retirada posible, el serbio estará presente en la Final a 8 de la Copa Davis en Málaga para despedir, en su último baile, al mejor deportista español de todos los tiempos.