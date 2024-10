Documentos secretos revelan que Hamas intentó persuadir al régimen de Irán para que se uniera a su ataque del 7 de octubre contra Israel

Cortejando aliados

En diciembre de 2022, un nuevo gobierno de extrema derecha tomó posesión en Israel, devolviendo a Netanyahu al poder. Los dirigentes de Hamas señalaron en una reunión celebrada al mes siguiente que necesitaban tiempo para evaluar el comportamiento del gobierno, y afirmaron que Itamar Ben-Gvir, un ministro de extrema derecha conocido por sus acciones provocadoras hacia los palestinos, ya había realizado una polémica visita al complejo de la mezquita de Aqsa.

Los dirigentes predijeron que las acciones del gobierno “nos ayudarán a avanzar hacia el gran proyecto” al atraer la atención de los aliados de Hamas y reforzar el apoyo a su ataque.

En una reunión celebrada en mayo de 2023, Sinwar y sus colegas expresaron su alivio por haber pasado otro Ramadán sin verse envueltos en un enfrentamiento menor con Israel, a pesar de las tensiones en la mezquita de Aqsa y de una breve escalada entre Israel y la Yihad Islámica.

Una vez más, parecían dispuestos a ultimar los planes para el atentado. Según las actas, los dirigentes debatieron si lanzarlo el 25 de septiembre, cuando la mayoría de los israelíes estarían observando el Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, o el 7 de octubre, que coincidía ese año con el día sagrado judío de Simchat Torá. Los líderes subrayaron la importancia de evitar cualquier escalada importante con Israel que pudiera alterar sus preparativos finales.

“Tenemos que controlar el comportamiento de la Yihad Islámica y de otras facciones, para no recurrir a provocaciones que arruinarían nuestro proyecto”, decía el acta. Además, Hamas trataría de transmitir la impresión de que “Gaza quiere vida y crecimiento económico”.

En la misma reunión, el consejo de dirigentes dijo que querían llevar a cabo el ataque a finales de 2023 porque Israel había anunciado que estaba desarrollando un nuevo tipo de láser que podría destruir los cohetes de Hamas con más eficacia que su actual sistema de defensa antiaérea.

Hamas planeaba presentar el ataque a Hezbollah, según los documentos, como una forma de desbaratar los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudí, una medida que habría integrado aún más a Israel en Oriente Próximo sin resolver del todo el conflicto israelo-palestino.

Según las actas de una reunión celebrada en agosto de 2023, el adjunto de Sinwar, Khalil al-Hayya, discutió el plan el mes anterior con el alto comandante iraní Mohammed Said Izadi, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, que tenía su base en Líbano y ayudaba a supervisar las relaciones de Teherán con los grupos armados palestinos. En esas actas también se decía que Al-Hayya tenía intención de planteárselo a Nasrallah, jefe Hezbollah.

La reunión con Nasrallah se pospuso y las actas de las reuniones posteriores no aclaran si el diputado de Hamas pudo finalmente exponerle ese argumento en persona.

Aunque Hamas y funcionarios iraníes han reconocido previamente cierto nivel de coordinación antes del atentado, no se había informado previamente del alcance de sus comunicaciones.

Las actas también desmienten los informes de una ruptura entre el liderazgo de Gaza de Hamas y su líder político con sede en Qatar, Haniyeh. Las actas muestran que los líderes compartieron información sensible con Haniyeh, lo informaron sobre “el gran proyecto” y decidieron que, del liderazgo en el extranjero de Hamas, solo él debería ser informado de las reuniones que Al-Hayya esperaba mantener con Hezbollah e Irán.

Las actas de agosto —el documento final visto por The Times— informaron que Al-Hayya le había dicho al alto comandante iraní, Izadi, que Hamas necesitaría ayuda para atacar sitios sensibles durante “la primera hora” del ataque.

Según el documento, Izadi dijo que Hezbollah e Irán acogieron el plan en principio, pero que necesitaban tiempo “para preparar el entorno”.

Como resultado, los líderes de Hamas parecían esperanzados de que sus aliados no los dejarían “expuestos”, pero aceptaron que podrían necesitar llevar a cabo el ataque solos. La profundización de la ocupación de Israel en Cisjordania, así como la creciente presencia israelí en el complejo de la mezquita de Aqsa, “no pueden hacernos ser pacientes”, decía el documento de agosto.

La oficina de Al-Hayya no respondió a las solicitudes de comentarios, pero en una entrevista con The Times el año pasado, describió el ataque de octubre como “un gran acto” que “despertó al mundo de su profundo sueño”.

Al final, Irán no atacó directamente a Israel hasta meses después del ataque de Hamas, y Hezbollah acudió en ayuda de Hamas solo el 8 de octubre, después de que Israel había comenzado a restaurar el control sobre sus fronteras. Hezbollah continuó distrayendo al ejército israelí de Gaza disparando cohetes hacia Israel. La confrontación llevó a una guerra total en la que Israel asesinó a Nasrallah y otros líderes de Hezbollah e invadió los bastiones del grupo en el sur del Líbano.

Hamas fue más exitoso en sus esfuerzos por engañar a Israel. En las primeras horas del 7 de octubre, los oficiales de inteligencia israelíes notaron que los combatientes de Hamas habían emprendido una maniobra inusual. Pero desestimaron su importancia, concluyendo que se trataba de un ejercicio de entrenamiento o una maniobra defensiva.

“Se estima que Hamas no está interesado en la escalada y en entrar en una confrontación en el momento presente”, decía un memorando ultrasecreto circulado por los oficiales de inteligencia a las 3:17 a.m., y posteriormente revisado por The Times.

Poco más de tres horas después, el ataque comenzó.

