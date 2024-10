‘Don Miguel’: Terceros le dio a la Verde una victoria que ilusiona

Fuente: Unitel

Jordy Mauricio Ugarte

Con un zurdazo inatajable, Miguelito Terceros se graduó como ‘Don Miguel’ para ser la figura del partido, pues su gol le dio la victoria a la Verde por 1-0 sobre una complicada Colombia.

Terceros no estaba teniendo un buen partido. Tras la expulsión de Héctor Cuéllar, el equipo boliviano se desconcertó y no lograba encontrar el camino del ataque para abrir el marcador. Sobre los primeros 20 minutos el seleccionado de Villegas tuvo chances, pero la pelota no entró.

Una avivada de Robson Mateus con un lateral, habilitó sobre el carril derecho a Miguelito, que en velocidad encaró hacia el centro dejando a dos rivales en el camino, y sacó un zurdazo inatajable para el portero Camilo Vargas, que voló para la foto e hizo que el gol sea espectacular. La pelota se quedó en el ángulo de su pórtico.

“Muy feliz, uno siempre quiere ayudar a la selección. Quiero jugar. Estoy feliz por la victoria de hoy”, dijo brevemente Terceros, que salió con dolores en la pierna izquierda tras el gol.