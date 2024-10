Donald Trump arremetió contra el voto anticipado durante un acto de campaña en Michigan, estado clave para las elecciones

El candidato presidencial del Partido Republicano reiteró su creencia de que la votación en un solo día, con papeletas en papel, es más segura contra el fraude.

El candidato presidencial republicano de Estados Unidos, el ex mandatario Donald Trump (2017-2021), criticó duramente al sistema de voto anticipado, a la prensa y a la cantante Beyoncé durante un acto de campaña en Michigan, estado clave para las elecciones del 5 de noviembre.

El mitin de Trump tenía como objetivo promover el voto anticipado en Michigan, coincidiendo con el inicio de la votación por anticipado. Sin embargo, el ex mandatario se salió del guion y acabó cuestionando ese método de votación.

Trump calificó de “sistema ridículo” el proceso de voto anticipado y reiteró su creencia de que la votación en un solo día, con papeletas en papel, es más segura. Además, volvió a difundir teorías conspirativas, ya lanzadas en 2020, sobre la posibilidad de que los votos emitidos antes de la jornada electoral no sean contabilizados, lo cual es falso.

Aunque el Partido Republicano de EEUU se ha esforzado en impulsar el voto anticipado para aumentar la participación en los comicios, Trump aseguró este sábado que tiene intención de eliminar este método, tanto en su modalidad presencial como a través del voto por correo postal.

En un discurso sin un hilo conductor claro, Trump también criticó la participación de la cantante Beyoncé en un mitin en Houston, su ciudad natal, junto a la candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris en un evento dedicado a la defensa de los derechos reproductivos.

Concretamente, Trump la criticó por no haber interpretado ninguna canción durante el mitin. “Beyoncé habló un par de minutos y luego se fue”, afirmó, añadiendo que el público “pensaba que iba a actuar”.

Además, atacó repetidamente a miembros de la prensa, a quienes calificó de “malvados” y “falsos”.

Y volvió a insultar a la ciudad de Detroit, la más poblada de Michigan, tal como hizo a principios de mes. “Detroit nos convierte en una nación en vías de desarrollo”, dijo, refiriéndose a la desindustrialización que sufrió la ciudad tras el cierre de fábricas automotrices en las últimas dos décadas.

El mitin de Trump tuvo lugar en la localidad de Novi, a unos 30 minutos en coche de Detroit. Parte del objetivo del evento era atraer el voto de la comunidad árabe de Michigan, y durante el acto intervinieron imanes que expresaron su descontento con la gestión del presidente estadounidense Joe Biden en lo relativo a la guerra en Gaza.

Los preparativos de Nueva York

Por otra parte, el domingo por la noche, Trump reunirá a sus simpatizantes en el famoso Madison Square Garden, en el corazón de Nueva York, ciudad de mayoría demócrata.

Los analistas se preguntan ¿por qué Trump hace campaña en su Nueva York natal si virtualmente no tiene ninguna posibilidad de ganar el estado?

Algunos especulan que el multimillonario, que fue estrella de un programa de televisión, puede estar preparando un espectáculo para demostrar que puede llenar una arena emblemática en un bastión demócrata.

Pero sus críticos, incluidos su rival en 2016, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, recuerdan que Madison Square Garden también fue escenario de un mitin pronazi en 1938, organizado por un grupo que apoyaba a Adolf Hitler.

“Ella dijo que es como en 1930″, dijo Trump el viernes en Michigan en referencia a las declaraciones de Clinton ese día en CNN. “No lo es, no. Esto se llama ‘Hacer Estados Unidos grande otra vez”.

La campaña del fin de semana estuvo precedida por una acalorada polémica en las que Kamala Harris se hizo eco de acusaciones del ex jefe de gabinete de Trump, según las cuales el ex mandatario es un “fascista” en el que no se puede volver a confiar el poder.