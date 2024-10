Dueño de una televisora mexicana despide en vivo al conductor de un programa

El comunicador comentó que su cese fue «una bajeza», «sin previo aviso» y que no sabe por qué el directivo «hizo esa grosería».

Fuente: https://actualidad.rt.com

Luis Arnoldo Cabada, dueño y director general del canal 66, una televisora local de Baja California, México, despidió durante una transmisión en vivo al conductor Gustavo Macalpin, quien conducía el programa de crítica política y opinión ‘Ciudadano 2.0’.

El momento del despido, que se efectuó hacia el cierre del programa del pasado lunes en la noche, se viralizó en redes sociales rápidamente. Cabada se acerca al set al ser saludado de buena manera por Macalpin, quien antes de conocer la noticia le comenta que se imaginaba que había aparecido en el lugar para confirmar una conversación durante la transmisión.

Sin embargo, Cabada cambia rápidamente la conversación y dice: «De verdad, no. Realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario (…) Te agradezco hasta este momento lo que has hecho pero sobre todo la entrega porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y este es tu último día«.

#Mexicali

Despinden en vivo al conductor Gustavo Macalpin del canal 66. Durante su programa ‘Ciudadano 2.0’ había hablado mal del esposo de la Gobernadora Marina del Pilar y de pronto apareció el Director general del canal para notificarle su despido. pic.twitter.com/XRSUjpNaKM — Berenice (@BereniceDiazG) October 8, 2024

Sorprendido, Macalpin le responde: ¿Ah sí? y Macada reitera: «Sí, es tu último día, te felicito». El presentador le da las gracias y se pone a la orden mientras se dan unas palmadas en la espalda y el dueño del canal se retira. «Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía, una sorpresa (…) una manera bastante extraña de que se informara pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido».

Luego, el también abogado comentó en sus redes sociales que su despedido fue «una bajeza», «sin previo aviso» y que no sabe por qué el dueño del canal «hizo esa grosería», cuando su programa fue el más exitoso de la televisora durante siete años, tiempo en que él puso todo su esfuerzo por ofrecer la mejor calidad y profesionalismo.

Macalpin descartó que su salida del canal tuviera algo que ver con críticas que hizo al esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien también negó la versión y lamentó el hecho porque ella era amiga del comunicador. El reportero acotó que cree que Cabada había pensado esto «desde hace tiempo» y afirmó que «hoy más que nunca» seguirá haciendo «pinche crítica política» a través de «más y mejores plataformas».