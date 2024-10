El Alto: Trabajadores del Hospital del Norte protestan contra la Gobernación paceña por despidos y falta de insumos

Trabajadores del Hospital del Norte de la ciudad de El Alto protestaron y salieron a bloquear la avenida Juan Pablo II porque la Gobernador Santos Quispe no entregó los insumos de atención para los pacientes y realiza despidos injustificados, denunciaron los profesionales.

Pamela Pomacahua Chambi

“Este Gobernador no está entiendo la necesidad, quisiera que vayan a ver en qué situación se encuentra nuestro Hospital del Norte, no tenemos insumos, no tenemos medicamentos, nos hay camillas, las sillas de ruedas que están en mal estado, gobernador preocúpese de esa situación”, manifestó el dirigente del sector Max Caillagua.

Los trabajadores denunciaron también que trabajadores del Hospital fueron despedidos y exigen la reincorporación de sus compañeros de trabajo. Además, denunciaron la venta de ítems hasta en Bs 50 mil que realizan el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

“Los ítems en Sedes están vendiendo a partir de Bs 50 mil, trabajan un año y los despiden, es un lucro la salud, con la salud no se lucra, nosotros tenemos pruebas, tenemos compañeros que han tenido que paga para ingresar”, denunció.