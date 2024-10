El director de «Yo Robot» bromeó sobre los modelos humanoides de Elon Musk: «¿Me puedes devolver mis diseños?»

Alex Proyas hizo un par de comentarios en X, la red social del empresario, tras su presentación en el evento “We, Robot”

Las redes sociales criticaron las similitudes entre los diseños de Tesla y los de la película “Yo, Robot”, que fue estrenada en 2004 y protagonizada por Will Smith (Disney+/Tesla via REUTERS)

Fuente: infobae.com

Elon Musk y Tesla se encuentran en el centro de la atención mediática tras la presentación de sus nuevos productos robóticos que han sido objeto tanto de burla como críticas en redes sociales. Durante el evento “We, Robot”, celebrado en los estudios de Warner Bros, en Burbank, se revelaron el robot humanoide Optimus, el Cybercab y el Robovan.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El entusiasmo inicial por estas innovaciones se transformó rápidamente en escarnio cuando muchos notaron semejanzas con el film de 2004 Yo, Robot. Según The Hollywood Reporter, “las redes sociales no tardaron en acusar a la compañía de copiar los diseños encontrados en la película”, protagonizada por Will Smith.

Elon Musk presentó nuevos productos robóticos en el evento “We, Robot”, incluyendo el humanoide Optimus, el Cybercab y el Robovan (X/@TheTeslaLife)

Pero lo que más llamó la atención fue que el director de la película, Alex Proyas, se unió a las críticas al compartir en X: “Hey Elon, ¿puedes devolverme mis diseños, por favor?” Este sentimiento fue eco en otras voces dentro de la producción del film, como el cineasta Matt Granger, quien trabajó como asistente de Proyas.

“Yo también deseo ofrecer mi completo dedo medio de ‘jódete’ a Elon y su absoluta falta de creatividad”, expresó Granger. Y es que la coincidencia visual entre los diseños de Tesla y los del film de 2004 no es muy difícil de notar, especialmente en el Optimus y el NS5 robótico de la película.

Alex Proyas, director de “Yo, Robot”, comentó en X pidiendo a Musk que le devolviera los diseños, sumándose a las críticas sobre la falta de originalidad de Tesla (Archivo)

A pesar de la polémica, el evento también sirvió como plataforma para destacar el potencial de Optimus en tareas domésticas. The Hollywood Reporter informa que el robot fue capaz de realizar actividades como “recoger paquetes en la puerta de una casa, regar plantas y participar en juegos de mesa”.

Al demostrar su habilidad en un entorno familiar, incluso sugirieron posibles roles educativos. Musk señaló que el precio del Optimus “se situará entre 20.000 y 30.000 dólares [unos 18.500 y 27.700 euros] a largo plazo”.

El robot Optimus demostró habilidades en tareas domésticas, como recoger paquetes y regar plantas, sugiriendo su potencial en roles educativos y de asistencia personal (REUTERS/Benoit Tessier)

Otro punto importante del evento fue la presentación del Cybercab, un vehículo totalmente autónomo que carece de volante o pedales. Según la misma fuente, su diseño “se inspira en el aspecto futurista del Cybertruck” y está orientado a ofrecer movilidad completamente autónoma para dos pasajeros.

Junto a este, el Robovan busca liderar el transporte colectivo al poder llevar hasta un total de veinte personas. Estos lanzamientos reflejan la visión de Musk de un futuro de movilidad sin conductores humanos, ampliando la gama de vehículos autónomos de Tesla.

El Tesla Cybercab, presentado por Elon Musk, es un vehículo autónomo diseñado para ofrecer transporte sin conductor, con la promesa de hacerlo más accesible y eficiente (Tesla)

Musk también destacó las capacidades recreativas de Optimus, ya que los robots presentes realizaron coreografías sincronizadas al ritmo de música de Daft Punk y Haddaway. Al mismo tiempo, se encargaron de servir bebidas a los asistentes, mostrando su destreza para responder a solicitudes personalizadas.

Por otro lado, recientemente se dio a conocer que X, la red social de Elon Musk, está en busca de ingenieros de software en Argentina para fortalecer su equipo de Monetización. La empresa ofrece posiciones en modalidad híbrida desde Buenos Aires, con salarios que varían entre USD 52.000 y USD 96.000 anuales, dependiendo de la experiencia del candidato.

X, la red social de Elon Musk, anunció que buscaba ingenieros de software en Argentina, ofreciendo posiciones híbridas y salarios (Archivo)

Los puestos están dirigidos a profesionales con más de cuatro años de experiencia en ingeniería de software, especialmente en roles de full stack y backend. Se requiere un alto dominio del inglés, tanto oral como escrito, ya que la comunicación con equipos internacionales es constante. Además, se valora la experiencia en startups y en el manejo de sistemas distribuidos, lo que indica un enfoque técnico significativo.

Entre las habilidades técnicas solicitadas, se destacan conocimientos en lenguajes de programación como Scala, Java o Go, así como en React para el desarrollo de aplicaciones. También se aprecia la experiencia en la gestión de suscripciones mediante sistemas de pago como Stripe y en el desarrollo de aplicaciones para iOS y Android.