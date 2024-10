El ‘Flecheiro’ Martins, recuerda su golazo a Argentina y sueña con un nuevo milagro

El ex goleador boliviano recuerda su histórico gol a la Albiceleste en 2011 y expresa confianza en el rendimiento actual de la selección boliviana en el partido de hoy.

Fuente: Red Uno

A horas del crucial partido entre Bolivia y Argentina, Marcelo Martins Moreno, delantero de la selección boliviana, compartió sus recuerdos de aquel emblemático gol que anotó en el último resultado positivo de Bolivia en condición de visitante ante la albiceleste, en noviembre de 2011.

En exclusiva para Red Uno, el Flecheiro revivió el momento en que presionó a Martín De Michelis, robó el balón y fusiló al portero Chiquito Romero, llevando al marcador a un 1-1, tras el empate de Ezequiel Lavezzi.

“Esta ciudad me trae buenos recuerdos; hacía años que no se le sacaba un buen resultado a Argentina”, recordó Martins. “Ese gol fue el mejor de mi carrera con la selección, gritado con toda el alma porque no es fácil hacerle un gol a Argentina, la actual campeona del mundo”.

Martins también elogió a Lionel Messi, describiéndolo como un jugador extraordinario.

“No existe una táctica efectiva para marcarlo. La clave es estar concentrados”, afirmó. El delantero resaltó la confianza que ha crecido en el equipo tras ganar los últimos tres partidos, lo que les permite jugar sin presión.

“Un empate sería un buen resultado para la selección y para Bolivia”, concluyó Martins, instando a sus compañeros a jugar en equipo y con buen pie en el Monumental de River, donde el partido comenzará a las 20:00.