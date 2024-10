“El más nefasto, después de Evo”: Repudian a Quintana por sostener que los bloqueos se alimentan con sangre

La oposición tradicional en la Asamblea Legislativa Plurinacional repudió las declaraciones de Juan Ramón Quintana, exministro de Evo Morales, que dijo que “el rito del bloqueo” se alimenta con sangre y termina con la “defunción del poder”.

Foto: Archivo/Internet

Fuente: ANF

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Santiago Ticona lamentó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tenga respeto por la vida y que sus máximos representantes, como si nada, pidan a su militancia que “estén dispuestos a sacrificar” su vida con tal de no perder el poder.

“El MAS no defiende la vida, por eso están dispuestos a sacrificar vidas con tal de no perder los privilegios del poder. (…) Solo un enfermo que no valora la vida hablaría de sacrificar vidas. La militancia del MAS debería reflexionar, porque lo primero es la vida”, declaró Ticona a la ANF.

Quintana, uno de los exministros más polémicos del gobierno de Morales, generó nuevamente controversia en medio del conflicto evista al asegurar que el “rito del bloqueo” se alimenta a través de la sangre.

“Hoy día se está masificando (la protesta). El rito de los bloqueos es un rito gradual, no es de la noche a la mañana (que) vamos a hacer cinco puntos de bloqueo ¿Y cómo se alimenta el rito del bloqueo? Desafortunadamente, se alimenta a través de la sangre”, afirmó el exministro Quintana.

El bloqueo de caminos de la facción evista está en su sexto día en defensa de su líder Evo Morales que enfrenta procesos penales por estupro y trata de personas, pero también justifican su protesta con el pedido de soluciones la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustible y el encarecimiento de la canasta familiar.

El diputado de CC Marcelo Pedrazas aseveró que ese tipo de declaraciones, como las que hizo Quintana, son de “un hombre enfermo de poder que sólo demuestra el tufillo dictatorial con el que siempre se ha conducido” y que promovió la violencia sin ningún criterio social y político.

José Manuel Ormachea, parlamentario de la misma bancada opositora, advirtió que ese tipo de declaraciones, tremendamente alarmantes, provienen de un ser “diabólico” y “maléfico”.

“Este psicópata goza y le parece excitante la muerte, la sangre, el dolor y el luto en el país (…). Es el nombre más nefasto (en el país), después de Evo Morales. Por esas alocuciones, debería ser investigado”, subrayó Ormachea.

El diputado evista del Movimiento Al Socialismo Renán Cabezas dijo que no entendió perfectamente las declaraciones del exministro; pero a su entender, Quintana quiso decir que el Gobierno está cavando su propia tumba.

Quintana es uno de los exministros señalados de provocar varios episodios de violencia durante el gobierno de Morales.

//FPF//