El Parlamento chavista aprobó el proyecto que busca la ruptura de relaciones entre Venezuela y España

El Parlamento de Venezuela aprobó este martes el proyecto por medio del cual insta al régimen de Nicolás Maduro a romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España, en respuesta a la proposición por medio de la cual el Congreso español reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo.

El documento, que consiguió luz verde en las últimas horas, pide al Palacio de Miraflores evaluar “en un tiempo perentorio, la ruptura de relaciones” con el Reino de España, así como tomar una “acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada en el Congreso de los Diputados” europeo en contra de “la institucionalidad venezolana”.

Asimismo, insiste en su rechazo “categórico” a la “nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso” español, a la que llama a respetar “la decisión del pueblo venezolano, que eligió soberanamente a (…) Nicolás Maduro como presidente reelecto”.

La idea está impulsada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, y surgió el mismo 11 de septiembre, apenas horas después de conocerse la postura adoptada por los legisladores en España.

Entonces, Rodríguez había pedido a las comisiones pertinentes del Legislativo venezolano que se reunieran “de inmediato” y “que la plenaria apruebe de manera preventiva, instando al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares” ante lo que consideró “el atropello más brutal contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia”.

“Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del Gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá (…) Que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas. Que cesen. Y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato”, solicitó.

Una semana más tarde, el Parlamento -siguiendo las órdenes del chavista- presentó el proyecto de acuerdo hoy aprobado, en el que acusa a la “derecha fascista” de “pretender desconocer la institucionalidad democrática” en Venezuela, así como “la voluntad soberana de todo un pueblo” e, inclusive, carga contra el país por refugiar “a criminales, fascistas y terroristas convictos y confesos, quienes conjuntamente con la derecha venezolana han promovido golpes de Estado fallidos y la explosión de violencia para generar desestabilización política y social”.

Cabe recordar que el propio González Urrutia se vio obligado a solicitar asilo político en el país hace exactamente un mes -el 8 de septiembre- debido a la persecución desmedida del régimen en Caracas, acusado de cometer fraude en los pasados comicios.

No obstante, a pesar del enojo que el anuncio del Congreso español generó en el Palacio de Miraflores, lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez aún no se ha pronunciado en ese mismo sentido y, por tanto, no ha reconocido al ex diplomático como presidente electo. Inclusive, tanto PP com Vox han reclamado dicho cambio en la postura del oficialismo, asegurando que la Plataforma Unitaria Democrática “ha ganado por una amplísima mayoría”, aunque no han tenido éxito hasta el momento.