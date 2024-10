El Real Madrid, elegido mejor equipo del mundo en la gala del Balón de Oro y nadie recoge el premio

Los de Ancelotti superaron en la votación al propio Manchester City, campeón de la Premier (y derrotado por los blancos en cuartos de Champions), al Borussia Dortmund finalista de Champions, al Bayer Leverkusen ganador de la Bundesliga y al sorprendente Girona , que se coló en la nómina de elegidos con su tremenda campaña en Liga. Un premio que no recogió nadie de la delegación del Real Madrid tras decidir en la mañana de hoy no viajar a París para disfrutar de la gala en el Teatro del Châtelet . Una decisión que dejó la imagen mas curiosa de la noche parisina con el Balón de Oro a mejor equipo del mundo en el atril donde estaban los presentadores de la gala . Nadie subió al escenario a recogerlo… y se pasó directamente al siguiente premio.

Real Madrid is the Men Club of The Year!

Congrats @realmadrid 💜🤍 #clubdelannée #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/v89myP4XX0

— Ballon d’Or (@ballondor) October 28, 2024