El secreto mejor guardado que se destapó horas antes de la gala del Balón de Oro por el plante del Madrid

Solo una persona sabía hasta ayer el ganador del trofeo al mejor jugador del mundo, pero el Madrid se enteró de que no ganaba Vinicius y el plan sorpresa saltó por los aires.

El hombre que sabía demasiado. O más bien, el único hombre que sabía de qué iba esto, quién era el ganador del Balón de Oro. Ben MacKenna (James Stewart) es Vincent García, el redactor jefe del diario L’Équipe que desde este año se encarga de la organización del evento y al único que le llegaron las votaciones de los periodistas y que asegura a sus íntimos que ha guardado a buen recaudo el resultado hasta a estas horas. El objetivo era que los aspirantes al mejor jugador del mundo de la pasada temporada se sentaran en el Teatro Châtelet de París sin saber quién era el ganador. Sin embargo, todo se ha ido al traste hoy y no ha logrado su objetivo por unas horas. El Madrid se enteró esta mañana de que no ganaba Vinicius, lo que confirma que por algún lado se escapó tan preciada exclusiva para cualquier periodista deportivo, y por otro que los clubes que contaban con jugadores aspirantes a levantar el trofeo viajaban un poco a ciegas, esta vez sin saber si su futbolista era el triunfador.

Vincent García decidió cambiar hasta la producción de la gala para evitar filtraciones. Marc Lass es el productor de la fiesta que se emite para 170 países. «Solo dos personas sabrán quien es el ganador antes de abrir los sobres. Yo, que lo sabré en las últimas horas por una cuestión de producción, y Vincent», comentaba hace pocos días. La organización decidió no prevenir al club ganador, no organizó entrevista alguna con el ganador y hasta ha decidido no editar la revista France Football con las entrevistas de todos los ganadores hasta el próximo 9 de noviembre para evitar filtraciones. Hasta el año pasado, la revista con la portada del ganador salía el martes, el día siguiente de la gala. Para esta gala en París se han preparado hasta diez entrevistas de los posibles ganadores.

«El ganador puede contárselo a su agente, a su familia, a su peluquero… Hemos querido limitar este riesgo no revelando el secreto a nadie», confiesa Vincent García. Pero si él no lo ha filtrado y no lo saben ni los protagonistas, ¿cómo se enteró el Madrid que es Rodri? Didier Drogba, maestro de ceremonias junto a Sandy Heribert desde 2019, admite en L’Équipe también que esta vez ha ido a ciegas: «Antes, cuando el ganador llegaba a la sala, le veíamos sentarse frente a nosotros completamente relajado. Apenas seguía el desarrollo de la velada y se levantaba un poco mecánicamente cuando oía su nombre. Estaba con su mujer y sus hijos y los demás jugadores solían estar solos, lo que resultaba un poco demasiado visible. Eso ha cambiado bastante ahora, y las caras serán toda una sorpresa… ¡tendrá que hacer zoom!», comenta en L’Équipe. Él mismo no sabía el sábado quién era el ganador.

Las presiones de los clubes

Vincent García, como era de esperar, ha sufrido presiones, de clubes o de agentes que querían saber los ganadores. «Les avisamos hace varios meses. Es más, algunas personas están jugando la carta del problema organizativo para intentar averiguar quién ganó… Noto un poco de presión, y algunas personas a mi alrededor buscan al menos una pequeña pista. Pero les digo que hemos redefinido las reglas y que nos atendremos a ellas». No contaba quizá con una reacción del Real Madrid de tal magnitud. Si querían improvisar un poco más para darle emoción, no cabe duda que el club blanco ha dado el último giro al guión.

El recado de la organización al Madrid

La organización, como contaba MARCA esta tarde, se enteró de que el Madrid no viajaba cuando saltó la noticia en los medios. Tenían confirmadas a 50 personas y no daban crédito a la decisión del club blanco. Sostienen que nadie les dijo que Vini era el ganador. Efe recoge una reacción de los organizadores: «Es incomprensible».