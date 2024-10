El Sol lanza una «fuerte» llamarada, la segunda más potente del año

The Sun emitted a strong solar flare on Oct. 1, 2024, peaking at 6:20 p.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X7.1. https://t.co/f7SzzdUkMz pic.twitter.com/LI3OQ7zp7E

La llamarada fue catalogada de clase X, la más potente dentro de la clasificación, con una intensidad de 7.1. (X7.1), lo que la convierte en la más potente del actual ciclo solar de 11 años después de la ocurrida en mayo (X8.7), de acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés) de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU.

An X7.1 (R3) solar flare erupted from Region 3842 this evening. This was the second strongest flare of Solar Cycle 25, only bested by an X8.7 flare on May 14th of this year.

— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) October 2, 2024