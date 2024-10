El temor a un colapso al estilo soviético mantiene a Xi Jinping despierto por las noches

La China comunista ya superó en longevidad a la Unión Soviética. Por qué el hito inquieta al líder chino

A finales de septiembre, los trabajadores levantaron una estructura en la Plaza de Tiananmen. Tiene 18 metros de altura y se asemeja a una cesta de frutas y flores. En Beijing han surgido exhibiciones para celebrar el 75º aniversario, el 1 de octubre, de la fundación de la China comunista. Esta está repleta de melocotones y calabazas gigantes, símbolos de larga vida. Pero el líder de China, Xi Jinping, se preocupa por la longevidad del gobierno de su partido.

En medio de las festividades, los medios estatales han evitado mencionar otro hito. Los comunistas habían estado en el poder durante 74 años en Moscú cuando se derrumbó la Unión Soviética en 1991. El Partido Comunista Chino ha superado ahora al “gran hermano”, como una vez llamó a la Unión Soviética. En el momento del colapso soviético, la sangrienta represión de las protestas de la Plaza de Tiananmen en 1989 era un recuerdo reciente. Con una determinación implacable, el partido de China aplastó a la oposición y se mantuvo a salvo de las ondas de choque que emanaban de Moscú.

En sus discursos, Xi se muestra preocupado por el debilitamiento de la vigilancia de los funcionarios tras años de prosperidad, lo que aumenta los peligros de una decadencia al estilo soviético. Incluso después de una docena de años en el poder, durante los cuales ha llevado a cabo purgas de posibles rivales en las altas esferas del partido y ha librado incesantes campañas ideológicas para garantizar la lealtad absoluta de sus casi 100 millones de miembros, Xi parece estar lejos de estar satisfecho.

Los últimos años han sido duros. Primero vino el abandono caótico en 2022 de la política de “covid cero” de Xi. Desde entonces, ha habido una recuperación económica anémica que, en la última semana, ha provocado un intento desesperado de reactivar el crecimiento con un estímulo audaz. En medio del pesimismo, los recordatorios del colapso soviético han seguido apareciendo en los discursos, los medios de comunicación y las reuniones del partido. El propósito ha sido advertir a los funcionarios que estén en guardia contra los peligros continuos a largo plazo.

Diga no al nihilismo

A finales de 2021, en torno al 30º aniversario del colapso soviético, los funcionarios del partido empezaron a convocar reuniones internas en todo el país para emitir un documental de cinco partes sobre el tema. La serie criticaba el “nihilismo histórico”, la forma en que el partido se refiere a las críticas a los horrores del estalinismo y el maoísmo. Acusaba al líder soviético, Nikita Khruschev, de marcar tendencia con su “discurso secreto” de 1956 denunciando el culto a la personalidad de Stalin. Esto “encendió el fuego del nihilismo”, entonaba el narrador. A partir de entonces, daba a entender el documental, el partido soviético vivía de prestado. Las proyecciones continuaron durante semanas en oficinas gubernamentales, empresas estatales y en campus.

En octubre de 2022, en un congreso quinquenal del partido, Xi insinuó la ansiedad que el colapso soviético todavía provoca entre la élite china. “Debemos permanecer siempre alerta”, dijo a los reunidos, “y decididos a afrontar los desafíos especiales que enfrenta un partido grande como el nuestro para mantener el apoyo del pueblo y consolidar nuestra posición como el partido gobernante a largo plazo”.

La frase “retos especiales de un gran partido” se ha convertido desde entonces en un leitmotiv de la propaganda del partido, en gran parte haciendo referencia a la experiencia del partido soviético, el otro gran partido que realmente le importa a China. Desde el congreso del partido se han publicado numerosos libros con esas palabras en la portada, incluidos al menos tres este año. Los académicos han publicado artículos sobre el tema. En julio, la televisión estatal transmitió un documental en dos partes sobre cómo evitar el colapso, con la primera parte sobre el tema de los desafíos especiales. Una vez más, los funcionarios de base organizaron proyecciones para los miembros del partido.

Xi también ha seguido utilizando el término desafíos especiales. Fue el tema de un discurso clasificado que dio en enero de 2023 ante el Comité Central del partido. Parte del mismo se publicó en marzo de este año. “A medida que el partido crece, algunos pueden formar pequeñas camarillas o facciones o participar en comportamientos que socaven la unidad del partido y la fuerza de combate”, dijo. “Una fortaleza se viola más fácilmente desde dentro. Los únicos que pueden derrotarnos somos nosotros mismos”. La mayoría de los analistas coinciden en que no hay divisiones obvias en el partido hoy, pero su posible resurgimiento claramente le preocupa.

En agosto, Xi mencionó nuevamente la historia soviética. La ocasión fue el 120 aniversario del nacimiento de Deng Xiaoping, quien lanzó la política de “reforma y apertura” de China a fines de los años 70. Elogió a Deng por “oponerse resueltamente a la agitación” en China en 1989 “en el contexto de la desintegración de la Unión Soviética y cambios dramáticos en Europa del Este”. Citó a Deng diciendo: “Nadie puede aplastarnos”.

En la vasta literatura que China ha producido desde los años 90 sobre el colapso soviético, se ha producido un cambio de énfasis bajo el gobierno de Xi. Los partidarios de Deng utilizaron el destino de la Unión Soviética como una forma de contraatacar a los ideólogos del partido que vieron sus reformas económicas como una traición al marxismo. Un dogmatismo similar, según afirmaban, había arruinado la economía soviética, alimentando el descontento público que aceleró la caída del país. En esencia, ese fue el mensaje de la “gira por el sur” de Deng a principios de 1992, que relanzó su programa de reformas.

Xi parece estar más obsesionado con la pérdida de disciplina ideológica y organizativa del partido soviético. Esto es evidente en el enorme esfuerzo que ha hecho para reconstruir el partido desde las bases, reforzar su presencia en las empresas privadas e imponer una obediencia total a sus órdenes entre los miembros del partido. Después del colapso soviético, Deng y sus sucesores inmediatos abandonaron las conversaciones sobre reformas políticas, pero todavía toleraron experimentos limitados, como permitir que pequeñas ONG ayudaran a las víctimas de injusticias. Xi ha aplastado a la sociedad civil. Los académicos chinos explican claramente por qué, argumentando que las ONG apoyadas por Occidente desempeñaron un papel en empujar al partido soviético al abismo.

Los propagandistas de Xi prefieren no detenerse en un problema común a las autocracias: cómo garantizar una transferencia fluida del poder cuando un líder dimite o muere. En 2010, dos años antes de que Xi asumiera el poder, un libro publicado en China –”La verdad sobre la Unión Soviética: 101 preguntas importantes”– incluía un análisis de su lucha sucesoria. Durante el régimen comunista en Moscú, decía, la elección de líderes estaba determinada por “brutales luchas internas de poder, decididas por un puñado de ancianos tras bambalinas o incluso resueltas mediante golpes de Estado en el partido”.

Xi no parece haber aprendido la lección. No ha mostrado interés en preparar a un sucesor y ha cambiado reglas no escritas para poder gobernar tanto tiempo como quiera. La eventual transición a una China post-Xi puede evocar nuevamente recuerdos de la turbulenta historia de la Unión Soviética.