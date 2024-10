El Tigre se queda sin jugar: la FBF suspende por tercera vez un partido de Oriente

No habrá programación el miércoles en La Paz. El argumento es la falta de garantías para la delegación visitante por el anunciado paro de transporte. El equipo albiverde, con problemas económicos por impago de salarios, no juega hace tres fechas.

Fuente: Brújula Digital

The Strongest vs. Oriente no se jugará el miércoles (20.00) debido al paro de transporte en La Paz. Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió suspender el partido de la decimonovena jornada del torneo Clausura de la División Profesional argumentando falta de seguridad.

Ante un calendario de por sí apretado de aquí hasta diciembre, con este encuentro ya son seis los que están pendientes de reprogramación, tres de ellos involucran a Oriente y dos a The Strongest.

El equipo cruceño no ha jugado ninguno de sus partidos de las últimas tres fechas, en las que tenía que enfrentar a U de Vinto (decimoséptima), Independiente (decimoctava) y ahora The Strongest (decimonovena).

Coincidentemente, a nivel interno el albiverde atraviesa una grave crisis porque la dirigencia no puede pagar los salarios de los futbolistas, lo que derivó en un paro del plantel de más de tres semanas de duración.

Aparte, el Tigre también debe el encuentro con Wilstermann, que fue levantado de su fecha original por atender la cesión anticipada de jugadores a la selección nacional para la doble jornada de eliminatorias de octubre, lo mismo que ocurrió con los encuentros Always Ready vs. Royal Pari y Tomayapo vs. Bolívar (todos de la decimoséptima).

Falta de garantías

Competiciones dirigió una nota al Comité Ejecutivo de la FBF explicando una solicitud de Oriente “en vista de los conflictos sociales y el bloqueo anunciado en la ciudad de La Paz por los transportistas” para este miércoles 23.

“Asimismo, de acuerdo al informe del delegado de partido Raúl Benavente (…) la Policía no puede brindar garantías necesarias para el traslado del club visitante Oriente Petrolero hacia el escenario deportivo”.

Al suspender el juego, anunció que “en próximos días se hará conocer fecha y hora del mismo”.

No dio chance a una reprogramación para el jueves, debido a que el sábado The Strongest ya tiene que jugar por la vigésima fecha, mientras que Oriente lo hará el lunes.

Los partidos suspendidos

Los siguientes son los encuentros que fueron suspendidos y están pendientes de reprogramación:

Fecha 17

Always Ready vs. Royal Pari

The Strongest vs. Wilstermann

U de Vinto vs. Oriente

Tomayapo vs. Bolívar

(Todos por la cesión de jugadores a la selección nacional)

Fecha 18

Oriente vs. Independiente (por falta de VAR)

Fecha 19

The Strongest vs. Oriente (por conflictos sociales)

BD/