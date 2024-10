El traumático pasado que impactó la carrera del actor juvenil Drake Bell: de la fama juvenil al olvido mediático

El exestrella infantil explic{o cómo los problemas económicos afectaron su vida a pesar de su éxito televisivo. La presión social y malos manejos fueron parte de sus dificultades.

Fuente: Infobae

Drake Bell se convirtió en un nombre reconocido en la televisión juvenil gracias a su papel en la exitosa serie de Nickelodeon, Drake & Josh, transmitida entre 2004 y 2007. Interpretando a Drake Parker, Bell fue aclamado por su carisma y talento cómico, lo que le permitió ganar varios Kids’Choice Awards y un Teen Choice Award por su trabajo en otros proyectos, como la película Superhero Movie.

Sin embargo, la fama que obtuvo en esta etapa de su carrera no fue permanente, y con el tiempo se desvaneció de la misma manera en la que muchas estrellas infantiles y juveniles experimentan cuando terminan su contrato con grandes cadenas de televisión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Con su éxito televisivo y su incursión en películas como las de Los padrinos mágicos, Bell parecía estar destinado a una carrera en ascenso. Sin embargo, los salarios que recibía no eran tan altos como se podría imaginar. Según Bell: “A nosotros nos pagaban por la semana de trabajo, y no era mucho. Además, solo grabábamos algunos episodios por año, lo que significaba que teníamos que hacer rendir ese dinero para todo el año”. Esto evidenció que la percepción de estabilidad financiera no coincidía con la realidad de su situación económica, ya que no recibía regalías por las múltiples retransmisiones de la serie.

Drake compartió que no recibió regalías por repeticiones de su serie (Getty) Drake compartió que no recibió regalías por repeticiones de su serie (Getty)

Desafíos económicos y financieros

A pesar de haber alcanzado la fama a una edad temprana, Drake Bell cayó en bancarrota a los 30 años debido a una mala administración de sus ingresos y la falta de un flujo constante de regalías. En una entrevista con el presentador mexicano Yordi Rosado el 24 de marzo de 2024, Bell reveló los problemas financieros que enfrentó. Bell explicó que, si bien pudo comprarse una casa a los 20 años gracias a su trabajo en televisión, la presión de mantener un estilo de vida acorde con su fama y la falta de asesoría financiera fueron factores determinantes en su caída económica: “Entré en bancarrota a una edad muy temprana y fue traumático”.

El lado oscuro de Hollywood

Además de los problemas financieros, la vida de Drake Bell se vio marcada por experiencias personales traumáticas relacionadas con su trabajo en la industria del entretenimiento. En el documental titulado Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV, Bell compartió públicamente que fue víctima de abuso sexual a manos de Brian Peck, un entrenador de actuación de Nickelodeon. Bell relató un episodio traumático en el que Peck lo agredió mientras dormía: “Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté con él… Abrí los ojos y me desperté y él estaba… me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock, y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar”.

Mal manejo financiero llevó a Drake Bell a la bancarrota a los 30 años (Foto: Nickelodeon) Mal manejo financiero llevó a Drake Bell a la bancarrota a los 30 años (Foto: Nickelodeon)

Este testimonio, junto con otras denuncias de abuso contra el productor Dan Schneider, ha generado un debate sobre las condiciones que enfrentan los niños y jóvenes actores en la industria de Hollywood. En la entrevista con Yordi Rosado, Bell destacó que hablar sobre estos temas ha sido un proceso difícil pero necesario para concientizar sobre los abusos y comportamientos inapropiados en la industria. “Yo trabajé con estas personas todos los días y pensé que eran mis amigos. Eran personas en posiciones de poder y eran mis jefes”, afirmó.

La conexión con México

Ante sus desafíos personales y financieros, Drake Bell encontró en México una segunda oportunidad y un público fiel. Desde 2019, adoptó el nombre artístico de Drake Campana y lanzó el sencillo “Fuego lento”, mostrándose cercano a la cultura mexicana y publicando en redes sociales en español. Su conexión con el país le permitió expandir su base de seguidores en Latinoamérica y participar en giras musicales, además de formar parte en 2023 de la versión mexicana de The Masked Singer.

Renovación y proyectos actuales

A pesar de los desafíos enfrentados, Drake Bell sigue activo en el mundo del entretenimiento, especialmente en su faceta musical. Durante los últimos años, ha realizado giras por México y otros países de Latinoamérica, lo que ha consolidado su presencia en el escenario mediático de habla hispana. En su álbum completamente en español, “Sesiones en Casa”, Bell muestra su dedicación hacia sus seguidores latinos y su intención de mantenerse cercano a esta comunidad.

Drake Bell adoptó el nombre artístico «Drake Campana» en México (IG: drakebell) Drake Bell adoptó el nombre artístico «Drake Campana» en México (IG: drakebell)

En cuanto a sus planes más recientes, el actor y cantante anunció una gira musical titulada “Non-Stop flight now on tour” en la que recorrerá varios destinos. Entre los conciertos confirmados se encuentran presentaciones en ciudades como Guayaquil (Ecuador), Guadalajara y Ciudad de México, Oklahoma City (Estados Unidos), Houston (Texas), y Orlando (Florida). Además, Bell compartió a través de sus redes sociales que lanzará un nuevo álbum musical, disponible a partir del 26 de octubre de 2024.

Acusaciones y polémicas

La carrera de Drake Bell ha estado rodeada de polémicas que han afectado su imagen. En 2021, fue condenado por cargos de poner en peligro a menores y distribuir material nocivo, tras la denuncia de una joven que conoció por internet. Bell se declaró culpable y su caso se discutió ampliamente en los medios. En 2020, su expareja, Melissa Lingafelt (Jimi Ono), lo acusó de abuso físico y verbal en un video de TikTok, donde relató agresiones y compartió testimonios de otras mujeres que vivieron experiencias similares. La controversia ha persistido pese a sus esfuerzos por reinventarse en México y nuevos proyectos musicales.