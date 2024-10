«¡El Trópico se levantará!»: Alcaldesa de Villa Tunari lanza dura advertencia si hay intervenciones a los bloqueos

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

La alcaldesa de Villa Tunari advirtió que, si se intervienen los puntos de bloqueo de los sectores ‘evistas’, los pobladores del Trópico de Cochabamba se movilizarán.

«Piensen mil veces para poder accionar y ordenar a diferentes puntos de bloqueo en Santa Cruz, La Paz, Oruro, Caracollo, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba. Tenían que militarizar Cochabamba, tenían que dar estado de sitio, ayer lo ratificaron los dos ministros. Ahora, el atentado contra la vida de nuestro hermano presidente (sic) Evo no tiene perdón«, afirmó Segundina Orellana, en una transmisión del medio afín al ‘evismo’ RKC.

Afirmó que pueden resistir en las medidas de presión más tiempo.

«No vamos a perdonar lo que están queriendo aplicar. Si tocan a Parotani, tocan a otros puntos; todos los compañeros ya están listos para salir a las calles de otra forma. Tal vez muchos ministros que no conocen a las Seis Federaciones, no saben que el Trópico de Cochabamba, los cinco municipios sabes cómo aguantar en las luchas meses y meses«, agregó.

En ese sentido, lanzó una advertencia a las Fuerzas Armadas y a la Policía, demandó a los Comandantes no acatar órdenes superiores.

«También queremos advertir al Comandante General de las Fuerzas Armadas que no puede acatar las órdenes máximas, piense bien en diferentes unidades militares porque están los soldaditos hijos de los campesinos, a nivel nacional. No puede acatar esa acción, esa orden que están queriendo aplicar. También queremos decir al Comandante General de la Policía nacional y al Departamental de Cochabamba que no obedezca», complementó.