En su ‘alegato final’ contra Donald Trump, Kamala Harris prometió «poner al país por encima del partido»

Fuente: infobae.com

Kamala Harris prometió el martes “poner el país por encima del partido y por encima de uno mismo” en el ‘alegato final’ de su campaña presidencial, pronunciando su mensaje desde el mismo lugar donde Donald Trump fomentó la insurrección del Capitolio, para enfatizar la tajante elección a la que se enfrentan los votantes.

A una semana de la jornada electoral, la vicepresidenta aprovechó el discurso cerca de la Casa Blanca para prometer a los estadounidenses que trabajaría para mejorar sus vidas, al tiempo que argumentaba que su oponente republicano sólo está en ello por sí mismo.

Trump «ha pasado una década tratando de mantener al pueblo estadounidense dividido y temeroso el uno del otro: Así es él», dijo Harris. «Pero Estados Unidos, estoy aquí esta noche para decir: Eso no es lo que somos».

Harris antes de comenzar su discurso (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Ella buscó agudizar ese contraste al pronunciar su discurso de coronación desde el lugar donde Trump, el 6 de enero de 2021, afirmó falsedades sobre las elecciones presidenciales de 2020 que inspiraron a una multitud a marchar hacia el Capitolio y tratar sin éxito de detener la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden.

«Miren, sabemos quién es Donald Trump. Es la persona que se plantó en este mismo lugar hace casi cuatro años y envió a una turba armada al Capitolio de Estados Unidos para anular la voluntad del pueblo en unas elecciones libres y justas», dijo.

Harris no pronunció un tratado sobre la democracia, algo habitual en los intentos del presidente Joe Biden de establecer un contraste con Trump. En su lugar, trató de exponer argumentos más amplios sobre por qué los votantes deberían rechazar a Trump y considerar lo que ella ofrece, y animó a la multitud a visualizar sus futuros divergentes pendiendo de un hilo el día de las elecciones.

Miles de personas asistieron al ‘alegato final’ de Harris (REUTERS/Carlos Barria)

“Tiene una lista de enemigos a los que pretende perseguir”, dijo Harris. “Dice que una de sus máximas prioridades es poner en libertad a los extremistas violentos que agredieron a esos agentes del orden el 6 de enero. Donald Trump pretende utilizar al ejército de Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses que simplemente no están de acuerdo con él. Personas a las que llama ‘el enemigo desde dentro’. Este no es un candidato a presidente que esté pensando en cómo mejorar tu vida.”

Su campaña atrajo a una gran multitud a Washington para el acto, que se desbordó bajo el Monumento a Washington en el National Mall. Su campaña espera que el escenario ayude a captar la atención de los votantes de los estados más disputados, que siguen indecisos sobre a quién votar, o si votar o no.

Antes del discurso de Harris, su campaña organizó una lista de oradores compuesta por estadounidenses corrientes, en lugar de las estrellas que han protagonizado algunos de sus actos recientes, o el desfile de cargos electos que suele figurar en el programa de los actos de Washington. Entre ellos se encontraban Amanda Zurawski, una mujer que estuvo a punto de morir de septicemia tras negársele la atención médica en virtud de la estricta prohibición del aborto en Texas, y Craig Sicknick, hermano del agente de policía del Capitolio Brian Sicknick, fallecido tras el atentado del 6 de enero.

Kamala Harris habló con la Casa Blanca de Fondo (REUTERS/Hannah McKay)

Con el tiempo agotándose y la carrera ajustada, Harris y Trump han buscado grandes momentos para tratar de cambiar el impulso a su favor.

El último discurso de la vicepresidenta llevaba semanas preparándose. Pero sus ayudantes esperaban que su mensaje tuviera más impacto después del mitin de Trump del domingo en el Madison Square Garden de Nueva York, donde los oradores profirieron insultos crueles y racistas. Harris dijo que el evento “destacó el punto que he estado haciendo durante toda esta campaña”.

“Está centrado y en realidad fijado en sus agravios, en sí mismo y en dividir a nuestro país”, dijo.

Una pantalla gitante muestra a Kamala Harris (REUTERS/Carlos Barria)

Harris trató de exponer un plan pragmático y con visión de futuro para el país, entre otras cosas recordando a los votantes sus propuestas económicas y comprometiéndose a trabajar por el acceso a la atención reproductiva, incluido el aborto.

“A diferencia de Donald Trump, yo no creo que la gente que no está de acuerdo conmigo sea el enemigo”, dijo Harris. “Él quiere meterlos en la cárcel. Yo les daré un asiento en mi mesa. Y me comprometo a ser una presidenta para todos los estadounidenses. A poner siempre al país por encima del partido y de uno mismo”.

También central en su mensaje: posicionarse como una «nueva generación» de líderes después de Trump e incluso de su actual jefe, Biden.

“No tiene por qué ser así”, dijo Harris. “Tenemos que dejar de señalar con el dedo y empezar a cerrar los brazos. Es hora de pasar página del drama y el conflicto y la confusión.”

Reconoció que “muchos de ustedes todavía están empezando a saber quién soy” tras su sorprendente ascenso a lo más alto de la candidatura demócrata después de que Biden abandonara la carrera en julio, y aprovechó sus declaraciones para tratar de responder a la curiosidad de los votantes.

“Reconozco que ésta no ha sido una campaña típica”, dijo Harris, y añadió que “no me asustan las luchas duras contra los malos actores y los intereses poderosos”.

“Trabajaré cada día para crear consenso y llegar a compromisos para conseguir que se hagan las cosas”, concluyó.