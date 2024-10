Al mes de agosto de 2024, la importación de artículos de aseo se incrementó en 11% en volumen y en 1% en valor comparado con similar periodo de 2023, según un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

El reporte indica quem entre 2018-2023, las importaciones bolivianas de artículos de aseo acumularon 816 millones de dólares.

Según el detalle presentado por el IBCE, en 2018 se importó por un valor de $us 140 millones, en 2019 por $us 131 millones; en 2020 por $us 118 millones. Para 2021 el valor bajó a $us 103 millones; en 2022 subió a $us 160 millones y en 2023 llegó a $us 164 millones.

De un total de 43 países, los principales proveedores de los artículos de aseo fueron: Perú (35%), China (20%) y Brasil (15%).

Productos de aseo

Asimismo, el informe detalla que entre enero y agosto los principales productos importados son: preparaciones tensoactivas para lavar (jabones, detergente) por un valor de $us 39.696.903; seguida de pañales para bebé por $us 15.571.521; preparaciones para higiene dental (dentífricos) por $us 12.524.175; champús por $us 8.987.871; desodorantes corporales y antitranspirantes por $us 7.504.122 y otros por $us 27.838.319.

Los productos de aseo son algunos de los más que han subido su precio en los mercados del país y el Gobierno lo atribuye a la inflación importada.

Para frenar ese alza, el 9 de octubre, el Gobierno arancel cero para la importación de este tipo de productos.

Con el decreto supremo se pretende quitar el impuesto que normalmente se cobra cuando se traen al país productos de limpieza e higiene desde otros países.

A septiembre, la inflación en el país, que llegó a 5,53%, principalmente por el aumento de los costos de los productos en su país de origen.