Entrambasaguas reaparece para decir que tiene «detalles oscuros sobre la red que apoya a Evo»

El periodista español Alejandro Entrambasaguas, reaparece para anunciar que revelará información en su Instagram sobre los “detalles oscuros de la red que apoya a Evo Morales”.

“En los últimos días, no han parado de llegarme mensajes de muchos de vosotros sobre la reciente orden de aprehensión contra Evo Morales por el caso de la niña de 14 años que revelé hace cuatro años. Pero lo que aún no sabéis es que lo más impactante aún no ha visto la luz”, expresa Entrambasaguas en su página de Facebook.

