Envían a Cenvicruz por 45 días a padre adolescente que intentó matar a su bebé de 4 meses

Charles Muñoz Flores







Fuente: Red Uno

Un adolescente de 17 años fue enviado a prisión preventiva por 45 días mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra. La medida se cumplirá en un hogar para adolescentes (Cenvicruz). El joven está acusado de intentar matar a su hijo de apenas 4 meses, tras haberlo golpeado y posteriormente intentar apuñalarlo con un cuchillo.

La madre de la víctima relató que el heroico acto de un amigo del acusado evitó una tragedia mayor. Este amigo, que se encontró adolescente con el compartiendo bebidas alcohólicas, intentó defender al bebé y fue apuñalado en el pecho y el cuello durante el altercado.

Afortunadamente, la víctima no presenta lesiones graves y se encuentra en casa de su madre, quien ha expresado su angustia por la situación.

“Pido la pena máxima, porque corre riesgo la vida de mi hijo”, declaró la madre del menor, quien también es pareja del agresor. Además, la mujer compartió su experiencia de violencia doméstica, señalando: “Cada vez me anda pegando él, cada vez me bota, todo me hace”. A pesar de la gravedad de los hechos, el niño logró sobrevivir y se encuentra bajo el cuidado de su madre.