Envían a la cárcel al profesor acusado de abuso sexual y corrupción de menores

Fuente: Unitel

La Justicia determinó enviar a la cárcel al profesor de 35 años de edad que fue acusado por los delitos de corrupción de menores, trata de personas y abuso sexual contra al menos tres de sus estudiantes.

La jornada del martes, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de Quillacollo, Cochabamba, donde se ordenó la reclusión del sindicado por seis meses en el penal de San Sebastián varones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Las madres han recibido con beneplácito esta situación porque se ha hecho justicia y en este momento se ha garantizado que el mismo no siga con esa persecución, no siga de alguna manera queriendo que las mismas (las víctimas) se retracten y no hablen con la verdad los hechos sucedidos recientemente”, indicó a UNITEL Jhasmany Terán, abogado de las víctimas.

[Foto: UNITEL] / El sujeto fue enviado a la cárcel