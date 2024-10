Este viernes finaliza la reserva del caso Evo: “Si continuamos, daré todos los avances”, anuncia la fiscal de Tarija

Fuente: Unitel

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, indicó que este viernes 25 de octubre finaliza la reserva del caso, donde el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, es investigado por presunta trata y tráfico de personas.

“El viernes termina el plazo de reserva. Yo el lunes, si continuamos aquí, vamos a dar absolutamente todos los avances que hemos realizado en ese caso, sin vulnerar absolutamente ningún derecho a pesar de las amenazas, del amedrentamiento que hemos tenido tanto mi persona como los fiscales que conforman el equipo”, señaló Gutiérrez, citada en Erbol.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Gutiérrez señaló que continuará en el cargo pese a que supuestamente recibió amenazas, pero aclaró que la decisión dependerá del nuevo fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

“Seguimos firmes aquí. No vamos a salir a victimizarnos o a lloriquear (…) Ya han dicho que nos van a meter a la cárcel por seguir esta denuncia. No me importa a mí ir a la cárcel o que me planteen las acciones o que hagan las amenazas que hagan, porque yo lo que estamos haciendo conjuntamente el equipo de fiscales es realizar una investigación conforme a derecho”, agregó.