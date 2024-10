Estrella de “Stranger Things”, Millie Bobby Brown, compartió fotografías inéditas de su boda con Jake Bongiovi

La actriz Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han compartido con sus seguidores en redes sociales las románticas fotografías de su boda celebrada en Italia, específicamente en la hermosa finca Villa Cetinale, ubicada en Florencia. La joven estrella de “Stranger Things” y el hijo del famoso cantante Jon Bon Jovi se comprometieron en abril de este año, y la ceremonia íntima marca un nuevo capítulo en su relación.

Screenshot

En las imágenes, Millie se muestra radiante en varios vestidos nupciales, comenzando con un diseño de la reconocida casa Galia Lahav. Este primer traje, conocido como «Anais», forma parte de la colección “The Stunners Primavera/Verano 2025”. “Diseñar un vestido para una actriz tan talentosa fue un verdadero honor”, comentó Sharon Sever, directora creativa de la marca, quien personalizó el vestido para resaltar la esencia de Millie.

La actriz no solo lució este espectacular vestido de novia, sino que también optó por diferentes trajes durante la celebración. En una de las publicaciones, Millie expresó su amor con un tierno mensaje: “Forever and always, your wife”, mostrando su felicidad y compromiso con Jake. Este gesto ha emocionado a sus seguidores, quienes han inundado las redes con mensajes de felicitación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

View this post on Instagram A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Los detalles del vestido de Galia Lahav incluyen una silueta con estilo corsé, tirantes florales y una impresionante sobrefalda. “El vestido tiene un precio desde 10,000 euros”, reveló la revista “¡HOLA!”, subrayando la exclusividad de la prenda. Además, Millie complementó su look con un velo de tul de seda que aporta un toque clásico y elegante.

Para la recepción, la actriz deslumbró con un vestido de Oscar de la Renta, que contaba con un escote halter y una delicada tela de encaje semitransparente. También se le vio en un minivestido satinado y un modelo vintage que la hacía lucir aún más encantadora. Cada elección del vestuario ha sido cuidadosamente pensada, reflejando su estilo personal y la alegría del día.