Estudio: Cerca del 80% cree que el sistema judicial protege a Evo Morales

La encuesta se realizó tras la anulación de la orden de captura del expresidente; los participantes también respondieron sobre la situación de Jeanine Áñez y los perseguidos políticos.

Fuente: Correo del Sur

Un estudio de Ipsos Ciesmori, realizado en octubre de 2024, sobre la percepción pública del sistema judicial y figuras políticas en Bolivia revela que cerca del 80% de los encuestados que Evo Morales goza de una protección especial del sistema judicial.

La encuesta se realizó a través de internet, redes sociales y conexiones móviles en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, después de la emisión de la orden de aprehensión en contra del expresidente por supuestos delitos de trata y tráfico y estupro, que quedó anulada por una acción de libertad y una orden del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El 78% de los encuestados, hombres y mujeres mayores de 18 años, considera que Morales tiene protección de la justicia, mientras que solo un 8% considera que es tratado como cualquier otro ciudadano y un 14% no respondió.

Los participantes de la encuesta también respondieron sobre la situación de la expresidenta Jeanine Áñez. El 49% opina que debería ser liberada, luego de que el exministro de Justicia, Iván Lima, declarara que la exmandataria es procesada en la vía ordinaria por un capricho del expresidente Morales.

En contrapartida, un 29% considera que debería seguir el juicio ordinario hasta llegar a un veredicto y un 22% de no se siente lo suficientemente informado o prefirió no responder.

Además, dos tercios de los encuestados (66%) creen que en el actual gobierno hay perseguidos políticos como Áñez, Luis Fernando Camacho y otros. Solo un 20% cree que se busca justicia, mientras que un 14% no sabe o prefirió no responder.

Finalmente, el informe revela que el 65% de los encuestados cree que el sistema judicial no es imparcial en casos que involucran a figuras políticas. Solo un 21% considera que el sistema judicial actúa de manera imparcial, y un 14% no sabe o prefirió no responder.