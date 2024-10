Evismo está a punto de perder la presidencia del Senado, la ratificación de Andrónico «depende de levantar bloqueos»

La presidencia de Andrónico Rodríguez en el Senado aún debe ser definida con una votación, para la renovación de directivas. Foto: Archivo

El evismo está a punto de perder la presidencia del Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La ratificación de Andrónico Rodríguez como presidente de la Cámara Alta para la última gestión gubernamental, estará condicionada al levantamiento de bloqueos ocurridos en el departamento de Cochabamba, por parte de afines al expresidente Evo Morales, informó la senadora del ala “arcista” del MAS, Virginia Velasco.

La parlamentaria de la Cámara Alta sostuvo que en esta oportunidad buscan hacer respetar la bancada oficialista, por lo que esperan lograr un consenso al interior del MAS, y no así negociar con la oposición.

“Todavía nosotros no nos hemos acercado a Creemos ni a CC, hoy respetamos la bancada oficialista. Entonces, seguramente entre hoy y pasado mañana vamos a ver este tema, porque tomando en cuenta en los medios de comunicación, la oposición de CC (dijo) que no iban a apoyar si no levantan los bloqueos. Entonces, ellos (los evistas) sin CC ni Creemos no pueden ganar, porque son 14 titulares, nosotros siete, total somos 21 de la bancada oficialista, y sin nosotros Andrónico tampoco va a ganar, es imposible; para la mayoría necesitamos 19 votos, sí o sí necesita de CC o de nosotros”, dijo Velasco a Radio Fides.

En la actualidad, el Senado cuenta con 41 parlamentarios del MAS, entre titulares y suplentes, siendo 21 los que se constituyen como titulares en la bancada oficialista en la Cámara Alta. Sin embargo, 14 responden a la denominada “ala evista”, mientras que siete son del “ala arcista”.

Velasco indicó que como ala renovadora esperan ser convocados a una reunión de bancada, debido a que la semana anterior los legisladores arcistas tuvieron problemas para llegar hasta La Paz, por los bloqueos de caminos al interior del país.

El arcismo, reveló la senadora, apuesta por el senador por La Paz, Rubén Gutiérrez, para que encabece la directiva del Senado en esta última gestión.

“Nosotros, como apoyamos al presidente tenemos ya nuestro candidato que es el senador Rubén Gutiérrez para presidente de Cámara de Senadores, entonces en ese contexto obviamente esperamos su buena voluntad política del senador Andrónico, de otros senadores y podemos sentarnos y elegir un nuevo candidato que Realmente pueda conducir esta gestión”, dijo.