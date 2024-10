Evistas rechazan el diálogo y Ponchos Rojos anuncian sumarse al bloqueo por la renuncia de Arce

Un grupo de los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz anunció que se sumará al bloqueo de caminos por la renuncia del presidente Luis Arce.

Foto: captura

Fuente: ANF / La Paz

El Movimiento al Socialismo en su bloque evista rechaza la convocatoria al diálogo y presiona a través del bloqueo de carreteras, medida a la que se han sumado los Ponchos Rojos, para que renuncie el presidente Luis Arce.

El diputado Freddy López afirmó que el gobierno de Luis Arce tiene dos caminos: reconocer sus errores e “irse con nobleza e inmediatamente llamar a elecciones”; o repita la misma historia de Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Irse con nobleza e inmediatamente llamar a las elecciones nacionales. La otra es que él (Luis Arce) salga y repita la misma historia oscura de Gonzalo Sánchez de Lozada y otros gobiernos cuando han querido levantar las armas y han tenido que irse del país”, dijo el diputado evista.

Llamó a los movilizados a “aguantar y resistir” porque en su criterio “el pueblo” se va a levantar contra el gobierno, asimismo descartó cualquier posibilidad de diálogo. “Aquí ya no hay diálogo”, sentenció.

Hace dos días, el diputado evista Gualberto Arispe, en contacto con la ANF, dijo que la situación económica del país es insostenible y que el gobierno de Arce ya no tiene la capacidad de resolver el problema, señaló que no es posible esperar los plazos previstos para los comicios de 2025.

“Estamos frente a un gobierno terco, no soluciona las demandas y que se hace la burla de la población, se ampara en los policías y militares, (pero) ya no tiene respaldo social. El pedido de renuncia es un derecho del pueblo mayoritario que, en este momento, no consigue lo que pidió en su momento”, sostuvo.

Ponchos Rojos dicen que bloquearán

Un grupo de los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyo del departamento de La Paz mediante un video anunció que se sumará al bloqueo de caminos por la renuncia del presidente Luis Arce.

Uno de los voceros dijo que empieza a partir de hoy (jueves), aunque también dijo que “cualquier momento estamos en las calles y en las carreteras para decirle al gobierno que debe dejar el palacio de gobierno”.

Asimismo, exhortó a los militares y policías que “no enfrenten con nosotros”, al convocar al resto de las 20 provincias del departamento para sumarse a la medida de presión, para protestar en contra de la crisis económica, el alza de precios de la canasta familiar, entre otros.