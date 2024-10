«Evistas y «arcistas» también pelean con IA y tiktokers partidarios

Liliana Carrillo V. – David Ovando

Antes de que la pelea interna del MAS llegue a las calles, se desató en las redes sociales. Con el TikTok como principal campo de batalla, el ala evista y el ala arcista del partido oficialista modernizan sus estrategias de la mano de las nuevas tecnologías. Los guerreros digitales de ambos bandos han sustituido los memes por los videos en TikTok y ahora construyen “fakes” con Inteligencia Artificial, aunque el objetivo sigue siendo el mismo: desacreditar al opositor aún a costa de la verdad.

“Desde hace por lo menos una década, cuando se creó la Dirección de Redes Sociales en Bolivia, el MAS ha entendido que la forma de hacer política en redes sociales no es hablar bien de su candidato sino es hablar mal del oponente. Y ese es un principio evidente desde la era de Evo: los llamados ‘guerreros digitales’ se han dedicado a mancillar el nombre de las figuras políticas o de los posibles opositores”, explica Marcelo Durán V., experto en tecnología de la información.

El politólogo Ludwing Valverde considera que la división del partido que ha estado 17 años en el poder tiene su origen en su incapacidad de auto regeneración. “Es un conflicto que se venía venir, dado que el MAS no ha tenido la capacidad de una auto regeneración en el período anterior. Es un proceso necesario de ajustes dentro del MAS y estas tensiones internas no resueltas, postergadas han ido profundizándose hasta llegar a convertirse en grietas muy fuertes. Tiene que ver, por supuesto con un pedido, de recambio en la conducción del partido político, con una mirada -no la vamos a llamar ‘renovadora’- pero sí distinta a lo que estaba acostumbrado a hacer el MAS bajo la égida de Evo Morales. Esto se está traduciendo en una disputa por la conducción de la organización política”.

La guerra digital y sus escenarios

Para establecer las estrategias en la pugna digital del MAS, Erbol rastreó en Facebook, X y TikTok más de un 80 publicaciones de 50 cuentas que difunden contenidos a favor o en contra de líderes y políticos tanto del ala arcista como de la evista. La verificación se realizó en el periodo comprendido entre mayo y septiembre de 2024.

El análisis halló más cuentas de la facción evista (32 frente a 18 arcistas); entre ellas: Guerreros Samurai, Resistencia Potosina, Somos Millones, Somos pueblo, Pueblo Milenario, Piojo cabrón alteño o Bolivianita. En general, todas ellas replican la línea discursiva de Evo Morales, de la cuenta oficial MAS-IPSP y de la Radio Kawsachun Coca.

Desde el otro frente, en la línea arcista, están: Bolivia Libre, Imilla Malcriada, Tío Evaristo o Bolivia tiene memoria. El presidente en campaña también cuenta con el aparato de medios oficiales (la agencia ABI, la radio Patria Nueva, el periódico Ahora el pueblo, Bolivia TV) y con las RRSS de los ministerios.