Evo arremete contra la fiscal de Tarija y asegura quería detenerlo para ser la máxima autoridad del Ministerio Público

El jueves, Morales no se presentó a declarar el jueves ante las autoridades del Ministerio Público por el caso de trata y tráfico por el que es acusado, ante lo cual la Fiscalía de Tarija anunció que emitirá un mandamiento de aprehensión en su contra y contra otros dos investigados.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

El expresidente Evo Morales arremetió otra vez contra la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien el jueves anunció que se alista una orden de aprehensión contra el líder cocalero por no presentarse a declarar por un caso de estupro y trata de personas. Según el exmandatario, la autoridad buscaba detenerlo para conseguir el cargo de fiscal general del Estado.

El exjefe de Estado vertió tal denuncia ya que demostró en la Asamblea Legislativa Plurinacional no se iba a lograr los dos tercios necesarios de consenso parlamentario, para elegir a la máxima autoridad del Ministerio Público.

“Esta fiscal Sandra Gutiérrez, informó su misma gente (sic), me dijo que el plan era que esa fiscal me haga detener para ser fiscal general. Por todos lados me informaron. Es oficial, ese era el acuerdo que tenían porque (en la Asamblea Legislativa) no iba a haber dos tercios para elegir al fiscal”, reveló Morales a RKC.

A inicios de octubre, la fiscal departamental Sandra Gutiérrez emitió una orden de aprehensión contra Morales, por la presunta comisión de delitos de estupro agravado y trata y tráfico de personas, por supuestamente haber embarazado a una menor de edad cuando él era presidente.

Sin embargo, el mandamiento fue paralizado horas después de haber salido por parte de una juez de Santa Cruz, por razones de origen, ya que la aprehensión se emitió en Tarija, cuando el jefe del MAS reside en el trópico de Cochabamba.

Morales consideró que “como no lo han metido” a la cárcel, perjudica a su designación como fiscal general.

“Ya tenían designado, siempre y cuando metan a la cárcel a Evo. Ahora, como no me han metido, tal vez estoy perjudicando para ser fiscal. Pero a mí lo que me preocupaba era que decían que está obrando jurídicamente sin respetar normas, pueden tener una sentencia penal, un proceso penal. Va a ser grave”, sostuvo.

El sábado, el líder cocalero atacó a la fiscal departamental de Tarija y dijo que Gutiérrez lo buscó y le dijo que era fiscal de Tarija, que estaba «ahí para el proceso» de cambio. «Ahora, le habían propuesto, le metes a la cárcel a Evo y serás fiscal general del Estado Plurinacional. No sé qué tipo de profesionales son algunos, (en especial) una compañera que ha sido ministra de Justicia, no entiendo», aseguró.

El viernes, el comandante de la Policía Álvaro Álvarez confirmó la aprehensión del padre de la víctima que fue vinculada a Morales en el caso de la investigación por trata y tráfico de personas y estupro agravado.

Morales es investigado por un caso de trata y tráfico de personas y estupro agravado, al haber presuntamente procreado una hija con una joven menor de edad en 2016. La menor tenía 15 años y se suma a otros escándalos que protagonizó el expresidente con menores de edad. , desde Gabriela Zapata, hasta Noemí Meneses en 2020, año en el que Morales estaba refugiado en Argentina.

