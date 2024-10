Evo dice que no hay combustible porque Gobierno no tiene dinero para comprar

El expresidente Evo Morales afirmó este domingo que la falta de combustible en las gasolineras no se debe a los bloqueos de caminos, sino a que el gobierno no cuenta con dinero para pagar la compra e importación de gasolina y diésel.

Morales señaló que en La Paz no hay bloqueos, pero aun así no ingresa diésel, ni desde Perú ni especialmente desde Chile. “¿Por qué le echan la culpa al bloqueo de caminos? Lo cierto es que la situación económica se agudiza y no hay ningún interés en buscar cómo resolver el tema económico”, declaró.

El exmandatario criticó que el gobierno haya optado por declarar la libre importación de combustibles, lo que, según él, afecta la producción nacional.

Morales recordó que tanto la marcha desde Caracollo como los bloqueos de caminos se originaron porque el gobierno no respondió a las demandas de sus organizaciones sociales, agrupadas en el denominado “estado mayor del pueblo”.

Afirmó que la falta de respuesta y solución por parte del gobierno sigue provocando la escasez de combustible, lo que ha generado largas filas en los surtidores. Por esta razón, consideró que el presidente Luis Arce “es el primer bloqueador”, ya que no atiende las demandas de los sectores sociales.

