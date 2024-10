Evo dice que se reunió en secreto con organismos internacionales y de ser presidente necesita $us mil millones para arrancar

El expresidente Evo Morales, líder de una facción del Movimiento al Socialismo (MAS) dijo que sostuvo una reunión reservada con organismos internacionales, manifestó su preocupación por la falta de acceso a servicios básicos en las áreas rurales del país y aseguró que necesitará mil millones de dólares para implementar proyectos clave si vuelve a la presidencia.

El expresidente Evo Morales, líder de una facción del Movimiento al Socialismo (MAS) dijo que sostuvo una reunión reservada con organismos internacionales, manifestó su preocupación por la falta de acceso a servicios básicos en las áreas rurales del país y aseguró que necesitará mil millones de dólares para implementar proyectos clave si vuelve a la presidencia.

«Tuve contacto con algunos organismos internacionales, me pidieron una reunión reservada porque reunirse con Evo públicamente es un delito», afirmó Morales. Durante la conversación, expuso la urgencia de mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales: «Como hermano mayor del campo, no quisiera que mis hermanos menores sigan sin agua potable, sin luz. Necesito para arrancar, si gano las elecciones, mil millones de dólares».

Según Morales, una experta internacional le aseguró que obtener estos recursos para proyectos de agua y energía no sería un problema. «Cuando se trata de cambiar la matriz energética y el tema del agua, sin problema conseguimos los mil millones de dólares», citó Morales a la experta.

El exmandatario también destacó que uno de sus principales objetivos es garantizar que vivir en el campo no sea un sacrificio, sino una oportunidad. «Yo digo que no sea sólo un lujo vivir en la ciudad. Si en el campo no falta luz, agua, internet, salud, educación y producción, va a ser un lujo vivir en el campo», señaló.

Morales aseguró que los organismos internacionales con los que conversó reconocieron la responsabilidad de los países industrializados en la lucha contra el cambio climático y destacaron que el acceso al agua es clave para combatir el calentamiento global. «Me dijeron que países exageradamente industrializados tienen la responsabilidad de aportar», añadió.

El exmandatario lamentó que programas cruciales como «Mi Agua» y «Mi Riego», que fueron implementados durante su gobierno, estén actualmente paralizados.

Este anuncio se da en medio de una crítica situación que vive el país tras siete días de bloqueo de caminos, lo que generó un grave desabastecimiento de combustibles y el encarecimiento de productos básicos en la canasta familiar.

El pasado lunes, simpatizantes de Morales iniciaron un bloqueo en Cochabamba, exigiendo, entre otras cosas, la anulación del proceso judicial que enfrenta el exmandatario por presuntos delitos de trata y tráfico de personas.

Fuente: Brújula Digital