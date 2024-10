Evo Morales dice que si no hacía vida sindical ni entraba a la política, hubiera sido empresario: «no me arrepiento»

Contó que en 1986 “viejos dirigentes” lo visitaron y le indicaron “Evo, tú tienes que ser dirigente”, pero perdió en las elecciones de la federación de ese año.

El expresidente Evo Morales aseguró este domingo que si no se dedicaba a ser dirigente sindical y no entraba en la arena política hubiera sido empresario. El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) manifiesta que no se arrepiente de haber dado el paso hacia el mundo dirigencial ni al ruedo electoral.

“Si no hacía vida sindical ni vida electoral, Evo hubiera sido empresario, no me arrepiento, porque para mí la política es la ciencia de servicio, sacrificio por la gente humilde. Si quieren hacer política, hagan política para ayudar a la gente pobre”, aseguró Morales en su programa dominical en RKC.

El exmandatario sostuvo esto cuando contó que en 1986 “viejos dirigentes” lo visitaron y le indicaron “Evo, tú tienes que ser dirigente”. Morales, que entonces tenía 27 años, manifestó que en la cultura aymara no se rechaza los planteamientos de los mayores y que por ello en aquella oportunidad asentada.

Según el relato del líder del partido azul, entonces los visitantes le dijeron que armarse un frente para participar en las elecciones de la federación, a lo que propuso después de pensar el denominado Frente Amplio de Masas Antiimperialista, pero perdió esa elección.

Sin embargo, dos años después, estuvo “obligado” a asumir la responsabilidad dirigencial, cuando ya había comprado implementos para su trabajo en su “chaco”. En 1988, ganó la dirigencia de la federación y comentó que vendió “todo” para asumir. Entonces -aseguró- les dijo a sus bases: “solo no quiero que me falte para andar ni para comer, nada más”.