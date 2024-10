“Evo Morales será candidato presidencial en 2025”, aseguró la abogada del MAS

De acuerdo a una jurista el expresidente Evo Morales será candidato a la silla presidencial en las próximas elecciones del 2025.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

En una reciente entrevista para el programa QNMP, la abogada del Movimiento al Socialismo (MAS), Cecilia Urquieta, confirmó que el expresidente Evo Morales tiene la intención de postularse nuevamente a la presidencia en las elecciones de 2025.

Urquieta argumentó que la posibilidad de una tercera candidatura de Morales no generaría las mismas controversias que en ocasiones anteriores. “Clarísimo, una vez, dos veces, la tercera no se puede (…) Una tercera postulación nos hubiera afectado, ahora no, porque no hay esa continuidad, porque no es de manera continua y consecutiva, este no es el caso”, explicó.

La abogada comparó la situación de Morales con la de Lula da Silva, quien ha vuelto a la presidencia de Brasil tras un periodo de ausencia. “Se ha dado una ruptura. Nadie de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reclamado su presidencia (…) será lo que pasará con Evo Morales, cuando sea candidato”, agregó Urquieta, sugiriendo que el contexto político actual es favorable para su retorno.

Esta declaración reaviva el debate sobre la elegibilidad y la continuidad en el liderazgo de Morales, quien fue presidente de Bolivia durante casi 14 años antes de renunciar en 2019. La expectativa por su posible candidatura marca un nuevo capítulo en la política boliviana, mientras el MAS busca consolidar su posición en un escenario electoral cada vez más competitivo.