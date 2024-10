Evo publica un video y dice que un “militar” confirma que fueron “policías” los que operaron en su contra

“Si Luis Arce no dio la orden de este intento de asesinato debe destituir y procesar inmediatamente a Eduardo del Castillo y Edmundo Novillo, ministros de Gobierno y Defensa, junto a todos los policías que participaron”, agregó en la publicación.

“Nosotros no hemos disparado. ¿En desbloqueos, lo que sea, los soldados disparan? Son policías. Nosotros no tenemos esas camionetas último modelo, saben ustedes (que) no hay ¿De quién es? De los ‘pacos’ (policías). Ustedes ha correteado a los ‘pacos’ y ellos se han entrado y se han ido en los helicópteros”, afirma el supuesto soldado que habla con personas que llegaron a rodear las instalaciones militares.