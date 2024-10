Evo: “Vamos a ganar esta batalla jurídica, hay 200 abogados dispuestos a defenderme gratuitamente”

El expresidente Evo Morales afirmó este martes que se defenderá de la acusación de presunto estupro y trata y tráfico y aseveró que hay más de 200 abogados que están dispuestos a representarlo legalmente.

Morales fue notificado este martes para declarar el 10 de octubre por el caso de presunto estupro de una joven ocurrido en Tarija.

“El pueblo sabe que es netamente persecución política. Compañeros, frente a la citación, frente a la comunicación, vamos a defendernos, como nos hemos defendido (en otros procesos en los) que ganamos a todos los presidentes, y vamos a ganar esta (nueva) batalla jurídica”, dijo Morales en Cochabamba, rodeado de dirigentes del ala «evista».

El exmandatario afirmó que siempre «me defendí. Nunca me escapé». Dijo que «este problema no es por Evo, sino por los recursos naturales y la candidatura».

Señaló que «anoche me llamaron, hay 200 abogados dispuestos a defender gratuitamente a Evo Morales, vamos a defendernos, me defendí (en el pasado), nunca me escapé, aunque otra cosa ya es atentar contra la vida».

«Morales señaló que detrás del proceso hay una «persecución» política del Gobierno de Luis Arce, que busca «inhabilitarlo» como candidato en los comicios de 2025.