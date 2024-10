Sin embargo, la exvocal Chuquimia admitió que Evo Morales realizó un uso político de esos vehículos porque habría sido trasladado a diversas actividades como presidente del MAS.

Dina Chuquimia, exvocal del TSE. Foto: La Razón

La Paz, 31 de octubre de 2024 (ANF).- Tras la polémica por la posible pérdida de personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS) por recibir donación extranjera, Dina Chuquimia, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), indicó que Evo Morales, líder del partido, podría alegar que el gobierno de Venezuela le prestó los vehículos a él, no al partido.

“(Me han prestado a mí, no al partido) podría ser una de las salidas que podría tener Evo Morales”, sostuvo Chuquimia en Fides.

Tras el supuesto atentado que sufrió el exmandatario, se logró identificar que los vehículos en el que se trasladó Morales pertenecen a la petrolera venezolana PDVSA. Esa información fue admitida por el propio expresidente.

El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi advirtió que un partido puede perder su personería jurídica por recibir donaciones de organismos o gobiernos internacionales, según estipula la Ley 1096.

«Las organizaciones políticas no podrán gestionar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, total o parcialmente ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o apoyos que provengan de manera probada (…) de cualquier entidad pública o privada extranjera», dice el artículo 71 de la norma.

La exvocal indicó que el caso deberá ser analizado una vez que la denuncia que impulsa un opositor llegue a la Sala Plena del TSE, donde se evaluarán los elementos de la denuncia y se tendrá que demostrar que el partido fue beneficiado con esas donaciones.

“Por lo que yo he visto, y se ha dicho por las mismas palabras de Evo Morales, ha dicho que: ‘me han prestado, siempre me prestan’. Por lo que veo, no ha habido una donación, ha habido un préstamo que tendrá que justificarlo don Evo Morales, si le han prestado a él como expresidente del estado o le han prestado al partido político a él como presidente del MAS”, resaltó Chuquimia.

Sin embargo, la exautoridad electoral admitió que Morales realizó un uso político de esos vehículos porque habría sido trasladado a diversas actividades como presidente del MAS.