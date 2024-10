Fejuve La Paz aplaza la gestión de Franklin Flores porque Emapa no abastece con arroz a la población

La ANF constató que en menos de dos horas se agotan el stock de 500 quintales de arroz que recibe una agenda del centro de La Paz.

Fuente: ANF

El presidente de una de las Federaciones de Juntas Vecinales (Fejuve) La Paz, Justino Apaza, reprobó este jueves la gestión del Franklin Flores como gerente general porque la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) no logra abastecer con arroz a toda la población.

“¿Dónde está el hermano Franklin Flores? Ya pues, de una vez trabaja para el pueblo, no hagas sufrir, no hagas morir de hambre. En esta etapa no suele haber escasez (de arroz) de esta manera (como existe); este año totalmente se está aplazando el señor Flores”, declaró Apaza a la ANF.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Precisó que son más de tres meses que la población paceña y boliviana está haciendo filas desde la madrugada para comprar un poco de arroz en las agendas de Emapa; aun así, muchas veces no logran conseguir arroz, azúcar y aceite, principales productos demandados.

La ANF visitó dos agencias de Emapa en la ciudad de La Paz. A las 09.30, en la agencia del Prado, ubicado en el Palacio de Comunicaciones, ya no existía arroz para la venta. De acuerdo a información que se pudo recabar del personal de esa agenda, por la mañana llegan al menos 500 quintales de arroz, pero en pocas horas se acaba el stock por la alta demanda de población que hace filas desde la madrugada.

En la agencia de la Camacho de la ciudad de La Paz, a las 10.00, ya se había terminado el arroz, el azúcar y el aceite; pero estaba a la venta los otros productos, como lácteos.

Emapa no vende arroz en quintales porque supuestamente hay revendedores que se aprovechan de los bajos precios de la empresa estatal. El producto se puede encontrar solamente por arroba a Bs 50,50.

En las últimas declaraciones a la prensa, el gerente de Emapa dijo que está garantizada la venta de arroz y uno de los factores del encarecimiento en los mercados populares sería el “contrabando a la inversa”.